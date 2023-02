Zijn debuut maakte Nyck de Vries afgelopen jaar al tijdens de Grand Prix van Italië, maar in 2023 staat hij voor het eerst een heel seizoen op de Formule 1-grid. De maandag 28 jaar geworden coureur uit Uitwellingerga stapt in bij AlphaTauri, waar hij gekoppeld wordt aan Yuki Tsunoda. Velen dachten dat de Formule 1 een gepasseerd station was voor De Vries, die in 2019 kampioen werd in de Formule 2, maar vervolgens geen zitje in de koningsklasse bemachtigde. Hij combineerde vervolgens races in de endurance met de Formule E, waarin hij in 2021 de eerste officiële wereldkampioen werd. Intussen werd De Vries ook test- en reservecoureur bij Mercedes, waardoor hij een voet tussen de deur had toen Williams in Italië een vervanger zocht voor de zieke Alexander Albon.

Met een knappe negende plek bij zijn debuut zette De Vries zichzelf definitief op de kaart in F1. Het leidde zelfs tot een overeenkomst met AlphaTauri, dat een nieuwe rijder zocht na het vertrek van Pierre Gasly. Zo komt het voor De Vries toch nog tot een carrière in de koningsklasse, vele jaren later dan Gerhard Berger eigenlijk had verwacht. De tienvoudig Grand Prix-winnaar was al gecharmeerd van de Nederlander toen hij als jong jochie furore maakte in de karts en verwachtte dat hij snel de weg richting F1 zou afleggen. Dat dit uiteindelijk een stuk langer heeft geduurd, heeft volgens Berger ook te maken met hoe hij in het begin van zijn carrière gemanaged is.

"Ik heb altijd een sterke mening gehad over De Vries, in de karting heb ik altijd naar hem gekeken. Ik heb daar al mijn weddenschappen verloren. Ik geloofde altijd dat hij in een keer door zou gaan naar de Formule 1", zegt Berger tegen Auto, Motor und Sport. "Hij is dan ook kampioen geworden in de Formule 2. Op een gegeven moment is hij in een managementpool terechtgekomen, die begon met Ron Dennis en de vader van Lewis Hamilton. Daar is hij opgebrand, maar hij was super getalenteerd. Ook technisch was hij zeer goed. Ik denk dat hij onder bepaalde omstandigheden een echte impact kan hebben in de pool van Red Bull en in de toekomst kan hij een topcoureur worden."

Russell en Norris zijn jongens van de toekomst

Met zijn 28 jaar is De Vries een van de oudere F1-debutanten van de afgelopen jaren en dat geldt al helemaal voor een team als AlphaTauri, dat vaak veel jongere rijders een kans gunt. Ook in de tijd van Berger bij voorganger Toro Rosso was dat al het geval. Als de Oostenrijker twee coureurs van onder de 25 jaar mag kiezen voor zijn ideale F1-team, dan hoeft hij er niet lang over na te denken op wie zijn keuze valt. "Het is denk ik vrij duidelijk wie de twee jonge talenten zijn: dat zijn Russell en Norris. Dat zijn allebei echt topcoureurs, het zijn de jongens van de toekomst. Die twee zie ik dus als de twee toekomstige grote jongens."