Hamilton ziet populariteit F1 in VS flink toenemen

"We wisten vanaf het begin dat het potentieel hier groot is", aldus Hamilton, die een flink deel van het jaar in Amerika woont. "Ik reed mijn eerste Grand Prix in Amerika in 2007, maar ik was daarvoor al bij een NASCAR-race wezen kijken. Ik ben ook naar een NFL-wedstrijd geweest (American Football) en naar de NHL (ijshockey) en NBA (basketbal). Ze zijn hier helemaal gek van sport. De mensen krijgen er geen genoeg van. Ze willen altijd meer, meer actie. De progressie [van de Formule 1] was sindsdien groot."

Na jaren duwen en trekken lijkt er inmiddels sprake te zijn van echte liefde tussen de F1 en de VS. De inspanningen van Liberty Media lijken hun vruchten af te werpen. Zo is de Netflix-serie 'Drive to Survive' ook een succes in The States en komt er in 2022 een tweede race op Amerikaanse bodem, in Miami. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een derde Formule 1-race in Amerika, in Las Vegas of Indianapolis.

"De sterkste toename was de laatste paar jaar", gaat Hamilton verder. "Meer en meer mensen praten erover en volgen de sport. Ik krijg steeds meer mailtjes en berichtjes van mensen die ik in Amerika heb leren kennen. Zij wisten jarenlang niet wat ik deed en kunnen nu niet wachten om te komen kijken. Het is mooi om hun reacties te zien. Ik denk dat velen dit weekend erbij zijn."

F1 wil continu in beeld zijn

Diverse rijders en teams komen dit weekend uit met speciale kleurstellingen. Ook werd afgelopen week een samenwerking met de NBA aangekondigd. F1-CEO Stefano Domenicali wond er aan het begin van het seizoen al geen doekjes om dat er veel tijd en energie zou worden gestoken in Amerika. Volgens hem was het vooral zaak om continu de markt te bestoken, in plaats van erop te vertrouwen dat één Grand Prix-weekend zijn werk wel zou doen.

"Ik zie dat er momenteel in Amerika veel interesse is in de Formule 1 is. Wat we nu vooral niet moeten doen, is om in de week van de Amerikaanse Grand Prix heel veel nieuws naar buiten te brengen en het evenement flink te pushen, om vervolgens niks meer van ons te laten horen. Onze strategie omvat veel meer. We moeten bij de juiste kanalen continu van ons laten horen."

Dit kost volgens Domenicali eerst veel tijd en geld. "Maar het rendement zal hoog zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van onze communicatiecampagne voor dit jaar."