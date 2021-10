Vrijdag moest het fabrieksteam van Mercedes flink slikken. Valtteri Bottas bleek een nieuwe interne verbrandingsmotor nodig te hebben voor de Amerikaanse Grand Prix. Wederom. Het is al zijn zesde exemplaar van het seizoen, daar waar in principe drie zijn toegestaan. Voor straf wordt de Fin zondag in de startvolgorde vijf plekken teruggezet. Het betekent zijn derde gridpenalty in vier races. Eerder ging het niet goed in Italië en Rusland.

Lewis Hamilton greep in Turkije naar zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen.

Ook bij Mercedes-klantenteams Aston Martin en Williams loopt het momenteel niet naar wens met de motorblokken. Sebastian Vettel en George Russell moeten zondag in Texas achteraan beginnen. Teambaas Toto Wolff zegt dat Mercedes maar net iedereen kan voorzien van krachtbronnen. Dat het te maken zou hebben met de luchtkleppen, een wild gerucht in het rennerskwartier, is volgens hem niet waar.

Het gebrek aan betrouwbaarheid van de Mercedes-motoren kan bepalend worden in het kampioenschap, stelt Red Bull-teamchef Christian Horner. Max Verstappen leidt daarin met 262,5 punten, zes meer dan Hamilton. Na de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn er nog vijf wedstrijden te gaan.

"Betrouwbaarheid kan weleens de doorslag gaan geven. Je moet er aan het einde van de race nog steeds bij zijn", aldus Horner.

Volgens Horner weegt Mercedes momenteel de gridstraffen en het kunnen inzetten van verse motoren in de slotfase van het seizoen tegen elkaar af. "Het is zeer ongebruikelijk voor Mercedes dat ze zo worstelen met hun betrouwbaarheid", aldus de Brit. "De afgelopen zes, zeven jaar waren ze immers toonaangevend op dat gebied."

Verstappen kreeg een nieuw Honda-motorblok bij de Russische Grand Prix. Met deze krachtbron verwacht Red Bull het seizoen uit te zingen. "Maar je weet het nooit", aldus Horner. "De situatie kan snel omslaan. Maar mijn gevoel zegt dat wij met de penalty in Sochi ons nu in een goede positie bevinden."

Mijlpaal

In het teamkampioenschap leidt Mercedes met een voorsprong van 36 punten op Red Bull, dat voor het eerst in acht jaar weer serieuze kansen heeft op het kampioenschap. Horner: "Ik denk dat we Mercedes dit jaar flink partij geven. We gooien alles wat we hebben in de strijd. In vrijwel elke race maken we het hen moeilijk. Als je bedenkt dat zij de afgelopen jaren domineerden en hun auto van dit seizoen voor een groot deel overeenkomt met hun wagen van vorig jaar - wellicht de meest dominante Mercedes van allemaal - dan is dit een mijlpaal voor Red Bull."