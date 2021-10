Mercedes heeft betrouwbaarheid krachtbron nog niet onder de knie

Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 zijn de motoren van Mercedes niet alleen ijzersterk, maar bovendien ook bijzonder betrouwbaar gebleken. Dit jaar is dat laatste echter wel anders. De Formule 1-coureurs mogen dit seizoen namelijk maximaal drie motoren gebruiken, maar het merendeel van de rijders dat gebruikmaakt van een Mercedes-krachtbron heeft dat aantal al moeten overschrijden. Dit weekend krijgen Sebastian Vettel en George Russell van Mercedes-klantenteams Aston Martin en Williams een forse gridstraf aan hun broek omdat ze naar de vierde krachtbron van het seizoen moeten wisselen. Daarnaast is het ook bij het fabrieksteam zelf weer raak: Valtteri Bottas wisselt in Austin al naar zijn zesde interne verbrandingsmotor van het seizoen, wat de Fin vijf plaatsen gristraf oplevert voor de GP van Amerika. Het is zijn derde motorwissel in vier races tijd.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in Turkije al weten dat zijn team werkt aan een oplossing voor het probleem met de motoren, nadat titelkandidaat Lewis Hamilton er naar zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen moest wisselen. In gesprek met Sky Sports vertelde de teambaas dat de renstal worstelt met “betrouwbaarheidsproblemen die maar terug blijven keren.”

“Ik denk dat we nu beter begrijpen wat het probleem is”, sprak Wolff. “Maar het houdt in dat de duurzaamheid nog tekortschiet en dat we dus het risico lopen op een uitvalbeurt.”

Mercedes zoekt nog naar oorzaak problemen

De Oostenrijker werd vervolgens ook tijdens de persconferentie van de FIA naar het issue gevraagd: “Je kunt wel zien dat we dit jaar kampen met de betrouwbaarheid. Ik geloof dat we nu al naar de zesde motor wisselen voor Valtteri, dat is niet iets waar we vrijwillig voor kiezen. We proberen de problemen echt op te lossen, maar we weten nog niet helemaal waar het aan schort. Ik denk wel dat we al een stap dichterbij zijn, maar het betekent dat we niet al te ruim in de motoren zitten. We kunnen echt net al onze klanten van motoren voorzien, het is geen alledaagse situatie.”

In de paddock gonst het gerucht dat de problemen bij Mercedes worden veroorzaakt door een issue met de luchtkleppen, maar tegenover Sky doet Wolff dat gerucht af als “bullshit”. In de persconferentie wilde de Oostenrijker niet onthullen wat dan wel het probleem is, maar de teambaas geeft wel toe dat de betrouwbaarheid met het oog op de titelstrijd een zorgenkindje blijft: “Als je bijvoorbeeld kijkt naar Monza, waar Valtteri achteraan moest starten, dat kost ons gewoon punten. We proberen de prestaties ieder jaar op te krikken, maar dit jaar zijn we op het punt beland dat het ons punten kost. De laatste zeven of acht jaar heeft die instelling ons echter overwinningen en kampioenschappen opgeleverd. Ik had dus gehoopt op minder gridstraffen en minder motorwissels, maar dit jaar heeft het ons echt hard geraakt. McLaren en Aston Martin hebben wat dat betreft iets meer geluk. Wij moeten het gewoon aanvaarden en er zo goed mogelijk mee omgaan.”

McLaren ondanks problemen tevreden

Het Formule 1-team van McLaren ruilde afgelopen winter de motoren van Renault in voor de exemplaren van Mercedes. Ondanks de problemen met de betrouwbaarheid looft McLaren CEO Zak Brown het werk van de motorleverancier: “Ze pushen echt extreem hard”, aldus de Amerikaan. “Er is veel concurrentie, dus als je zo hard pusht is de betrouwbaarheid altijd een uitdaging. Maar als McLaren zijn we tevreden. Ze hebben een ongelofelijke staat van dienst, dus wij maken ons geen zorgen.”

