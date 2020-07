Haas wil opheldering van ‘dubbelzinnige’ radioregels

Kevin Magnussen en Romain Grosjean kwamen na afloop van de formatieronde voor de Hongaarse GP na overleg met hun engineers naar de pits voor een setje slicks. Daardoor wonnen ze een flink aantal posities in de openingsfase. Na de race kregen ze allebei echter een tijdstraf vanwege een technische richtlijn die de FIA in 2017 uitvaardigde. Het doel van die richtlijn was om radiogesprekken over het aangrijpingspunt van de koppeling en andere vormen van coaching aan het adres van de coureurs aan banden te leggen.

Steiner zei dat de straffen vooral frustrerend waren omdat het team tijdens de race geen waarschuwingen had ontvangen van de FIA. “Natuurlijk praten wij hierover met de FIA, want ik denk niet dat het in het belang van de F1 was om zo’n straf te geven. Dat is ons grootste punt”, zei de teambaas van Haas. “Tijdens de race werden we niet getipt dat er een onderzoek zou komen, en dat gebeurt normaal gesproken wel – als je het hoort, dan kan je er rekening mee houden. Maar dit gebeurde anderhalf uur na de race.”

Bovendien heeft Steiner er moeite mee dat er in de reglementen niet duidelijk staat dat dergelijke calls verboden zijn. “Er is een technische richtlijn uit 2017 die verheldert dat je iets niet mag doen, het geven van advies over de koppeling en dat soort zaken, maar het wisselen van banden staat daar niet in. Het is een nogal grijs gebied en naar mijn mening hoor je de eerste keer geen straf te krijgen als het een grijs gebied is, maar een reprimande. Dan zou de FIA deze regel moeten verhelderen en bij de volgende race heb je dan een regel, geen technische richtlijn. Het is een dubbelzinnig besluit dat is genomen en we wachten op een verheldering van de FIA.”

Met medewerking van Adam Cooper