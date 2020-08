Haas neemt dramatische vormschommeling met korreltje zout

Vrijdag maakte met name Romain Grosjean een sterke indruk met een vijfde tijd in de tweede vrije training, maar daarna sloeg helemaal om. De Fransman was zeventiende in de kwalificatie en in de race kwam hij als laatste rijdende coureur op P19 over de finish. Teamgenoot Kevin Magnussen eindigde op de vijftiende positie. Na de race gaf Grosjean in duidelijke bewoordingen aan dat hij niet blij was met het verschil tussen de vrijdag en de rest van het weekend. “Van de eerste tot de laatste ronde was het verschrikkelijk”, zei Grosjean na de race. Hij noemde zijn Spaanse GP ook ‘een van de slechtste races’ die hij ooit heeft gereden.

Daarin wil Steiner niet helemaal meegaan. Hij vindt het te makkelijk om te praten over de slechtste of de beste races. “De ene dag hebben we de beste auto en de volgende dag de slechtste auto, dus ik denk dat we dit met een korreltje zout moeten nemen”, zei de teambaas van Haas F1 Team. “We moeten kijken waarom we van vrijdag tot nu zoveel snelheid verloren hebben. De rondetijden op vrijdag waren echt. En vandaag gingen we twee seconden per ronde langzamer dan op vrijdag, dus dat is heel vreemd. We moeten de aero-data bekijken en dan zien of we iets kunnen vinden dat het zou kunnen zijn.”

Steiner weigert dan ook voorbarige conclusies te trekken. “We hebben werk te doen. Natuurlijk hebben we niet de beste auto. Maar we moeten proberen te begrijpen waarom er ineens zo’n groot verschil was tussen vrijdag en vandaag”, stelde de Italiaan. “Vandaag hebben we alles zo goed mogelijk uitgevoerd, vooral met Kevin. We hebben een andere strategie geprobeerd en dat werkte, hoewel er geen resultaat was. Je moet iets proberen. De uitvoering was goed, maar we hebben op dit moment simpelweg de snelheid niet.”

Steiner werd ook geconfronteerd met de forse uitspraken van Grosjean na de race had gedaan. Daar heeft hij niet echt moeite mee. “Ik ben eraan gewend. We hadden deze hoogtepunten en dieptepunten niet moeten hebben. We moeten het in perspectief bekijken. We weten dat we niet de beste auto hebben en de woorden doen mij niet echt pijn. Het is alsof we moeten doen wat we doen. We weten waar we staan. We moeten simpelweg beter worden. De woorden helpen daar misschien niet bij, maar ik kan ermee leven.”

Met medewerking van Adam Cooper