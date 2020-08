Bottas verliest drie kilogram door "fucking hete overall"

Mercedes koos er aan het begin van dit seizoen als statement tegen racisme voor om de W11 zwart te spuiten. Ook de coureurs kregen een make-over, Lewis Hamilton en Bottas lieten hun helmen overwegend zwart verven en kregen zwarte race-overalls aangemeten.

Waar die overalls de afgelopen weken prima leken te voldoen, daar had Bottas het er op het warme Circuit de Barcelona-Catalunya opeens even vreselijk moeilijk mee. “Die zwarte overalls zijn fucking heet”, liet de Fin in niet mis te verstane bewoordingen over de boordradio weten. Desgevraagd liet hij na afloop weten tijdens de race drie kilo aan lichaamsgewicht te zijn verloren. “Het was echt vreselijk heet in de auto”, aldus Bottas na de race. “Het is dit jaar zelfs warmer dan voorheen. We hebben natuurlijk de kleur van de overalls gewisseld. En het is bekend dat zwart nu eenmaal meer warmte absorbeert, zeker in de directe zon.”

Toch wijt Bottas die extra hitte niet alleen aan de kleur van de overall. “Ik heb geen cijfers of feiten hoeveel het verschil tussen zwart en wit precies is, maar ik weet wel dat het gewoon een stuk warmer is in de auto. We hebben ook een nieuwe homologatie voor de overall, die zijn nu wat dikker en ook het ondergoed is dikker. Ik weet niet of dat nog enig effect heeft. Maar het was gewoon zo warm. Vandaag heb ik bijvoorbeeld drie kilo verloren.”

Koelingsproblemen?

Toen Mercedes in juni de geheel zwarte W11 presenteerde, kreeg het team al vragen of die livery niet tot extra koelingsproblemen zou leiden, maar teambaas Toto Wolff liet indertijd al weten dat hier natuurlijk naar was gekeken. “Uiteindelijk is de boodschap en marketing erg belangrijk, maar als het de prestaties beïnvloedt dan is dat natuurlijk niet zo handig”, zo verkondigde Wolff indertijd. En strategisch directeur James Vowles beaamde na de – eveneens warme – Oostenrijkse GP dat de kleur geen invloed op de prestaties had gehad. “Binnen in de motorkap hebben we een warmtewerende zilverkleurige laag aangebracht en die werkt, wat de kleur aan de buitenkant ook is. We zien geen verschil in de temperaturen van onze radiatoren of andere vitale systemen.”

Met medewerking van Adam Cooper