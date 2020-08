Norris na tiende plaats in Spanje: “nam niet voldoende risico”

Die klassering had Norris vooral te danken aan een slechte start, waarbij hij direct werd ingehaald door de achter hem gestarte Charles Leclerc en Pierre Gasly. In het vervolg van de race was hij voornamelijk bezig om de AlphaTauri van Gasly bij te blijven, iets dat hem uiteindelijk niet zou lukken. Terugkijkend gaf Norris toe iets te behoudend te zijn gestart. “Ik nam te weinig risico bij het ingaan van bocht 1. Daar verloor ik mijn positie en dat moet ik de volgende keer echt beter doen. Bocht 1 is altijd en overal gevaarlijk, misschien had ik dit keer wat meer risico moeten nemen.”

Norris werd in zijn analyse gesteund door de baankarakteristiek van het Circuit de Barcelona-Catalunya waarop het notoir lastig inhalen is. “Ik weet dat het een moeilijke race is, en een lastige baan om in te halen. Elke positie helpt in de race dus misschien had ik wat meer moeten riskeren.”

Waar Norris dus vrij kleurloos op de tiende plaats bleef rondrijden, daar finishte teamgenoot Carlos Sainz – na vanaf de zevende stek te zijn gestart – op de zesde positie, een bewijs dat McLaren z’n zaakjes op orde heeft en de MCL35 prima presteert. “Als je het hebt over het potentieel van de auto, puur de snelheid, dan had er veel meer in gezeten”, zo gaf Norris toe.

Toch had de jongeling zich in de auto geen moment verveeld. “Ik had het best naar mijn zin, de auto voelde prima aan. We hadden alleen wat problemen in de laatste sector, en dat is juist de sector waarin je echt goed moet zijn. Ik kon dus bijblijven in de sectoren één en twee en zelfs een beetje aanvallen, maar elke keer bij het uitkomen van de laatste chicane [voor start-finish] had Gasly meer tractie. Ik kon dus niets uitrichten, ik kwam nooit in de buurt om hem in bocht 1 aan te vallen.”

Om toch nog wat van zijn race te maken, besloot zijn team om de strategie om te gooien, maar ook dat was vergeefse moeite. “Uiteindelijk bleek dat niet echt te werken, maar het team heeft goed werk afgeleverd. Het was al met al een prima, degelijk weekend”, concludeerde Norris.

Met medewerking van Luke Smith