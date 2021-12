Haas neemt bonusvoorstel van Mazepin in overweging

Om een massale leegloop te voorkomen als gevolg van het recordaantal van 23 races dat voor het Formule 1-seizoen 2022 gepland staat, heeft Dmitry Mazepin een bonussysteem voorgesteld voor de personeelsleden van Haas. Hij is de eigenaar van Haas-titelsponsor Uralkali en de vader van Nikita Mazepin, die dit jaar bij de Amerikaanse formatie zijn debuut maakte in de F1 en er ook volgend jaar de teamgenoot is van Mick Schumacher.

Haas-teambaas Guenther Steiner vreest geen leegloop bij zijn team, maar gaat het voorstel van Mazepin wel bekijken. “We hebben ongeveer zestig mensen die al vanaf het begin van het team bij ons zijn. Soms vertrekken er aan het einde van het seizoen mensen omdat ze een volgende stap willen zetten in hun loopbaan”, zegt Steiner in gesprek met Motorsport.com. Hij verwacht geen grote problemen met de drukke agenda voor 2022. “Maar we bekijken hoe we het voorstel van Dmitry in het budgetplafond en dat soort zaken kunnen meenemen. Daarna komen we er bij hem op terug”, aldus Steiner.

Mazepin senior kwam na een gesprek met zijn zoon met het bonusvoorstel. “Ik heb hem verteld dat ik me zorgen maakte over het vertrek van goede teamleden”, aldus Nikita Mazepin over zijn vader. “Ik weet dat er bij de mensen verschillende redenen speelden, maar veel waren financieel gerelateerd. Ik ben blij dat hij dit gehoord heeft. Hij is er een kei in om zijn werknemers te geven wat ze nodig hebben. Hij kwam geheel op eigen initiatief met dit idee en hoeft er helemaal niks voor terug.”

