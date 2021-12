Omstreden Mercedes-deal leidt mogelijk tot wetswijziging

Mercedes wordt sinds kort gesponsord door Kingspan, wat het Formule 1-team op veel kritiek is komen te staan. Er loopt momenteel een onderzoek naar het bouwmaterialenbedrijf vanwege de grote brand die in 2017 plaatsvond in de Grenfell Tower in Londen, waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Het door Kingspan geleverde isolatiemateriaal bij de bouw van de toren bleek zeer brandbaar te zijn.

Grenfell United, de vertegenwoordiger van de slachtoffers, stuurde naar aanleiding van de sponsordeal een boze brief naar Mercedes. Daarin deed men de oproep aan de Duitse formatie om een streep door de sponsorovereenkomst te zetten. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde dat hij graag met Grenfell United in gesprek gaat, maar aan de deal met Kingspan lijkt vooralsnog niets te veranderen.

Inmiddels heeft Wolff ook een brief ontvangen van Michael Gove, de Britse minister van huisvesting, wijken en lokale zaken. De politicus heeft dit schrijven op Twitter gedeeld. “De nabestaanden en overlevenden van Grenfell en ook de bredere gemeenschap zijn in het verleden al in de steek gelaten door zowel de overheid als de private sector. Het is terecht dat ze zich diep geraakt en gekwetst voelen door uw beslissing om deze sponsordeal aan te gaan, terwijl het onderzoek nog in volle gang is”, schreef Gove aan Wolff.

Daarnaast waarschuwde Gove dat de situatie rond Kingspan voldoende kan zijn voor de Britse overheid om de wetgeving voor reclame en sponsoring in de sport aan te passen. Het reguleren van reclame-uitingen in openbare ruimtes is één van de verantwoordelijkheden van Gove. “Maar advertenties die in een gesloten ruimte worden getoond, zoals in sportstadions of op voertuigen, vallen buiten de directe controle van de desbetreffende autoriteiten. Mijn collega’s en ik blijven dit systeem doorlopend en nadrukkelijk tegen het licht houden, om ervoor te zorgen dat de reclamewetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en de algemene belangen blijft weerspiegelen”, aldus Gove.

Gove snapt dat er vragen worden gesteld over wetten die het mogelijk maken dat een partij die een grote rol speelt in een publiek onderzoek, over hoe 72 mensen om het leven zijn gekomen, haar producten kan promoten bij een miljoenenpubliek. “De prestaties van Mercedes en Sir Lewis Hamilton in het recente verleden staan voor een Brits succesverhaal en daar zijn we allemaal trots op. Ik hoop dat u deze commerciële sponsordeal gaat heroverwegen, want het zou al jullie goede werk kunnen ondermijnen”, besluit Gove zijn brief aan Wolff.