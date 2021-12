‘Hakkinen en Coulthard genoemd als analisten bij Viaplay’

Viaplay maakt aanstaande woensdag op een persconferentie in Amsterdam haar plannen voor komend Formule 1-seizoen bekend, maar er komt nu al steeds meer informatie naar buiten. De Telegraaf schrijft zondag dat de Noordse mediagigant Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen de analyses vanaf het circuit wil laten verzorgen. Stéphane Kox zou de Nederlandse pitreporter worden. Zij is de dochter van coureur Peter Kox en racet zelf ook.

Hakkinen werd in 1998 en 1999 wereldkampioen in de Formule 1, waarbij dertienvoudig Grand Prix-winnaar Coulthard bij McLaren zijn teamgenoot was. Kristensen reed nooit in de koningsklasse van de autosport, maar won wel negen keer de 24 uur van Le Mans. Tegenwoordig werkt de Deen regelmatig als steward in de F1 en is hij in eigen land co-commentator bij TV3. Die zender is evenals Viaplay eigendom van de Nordic Entertainment Group (NENT).

NENT heeft dit jaar al de Formule 1-uitzendrechten in handen voor Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland, Estland, Letland en Litouwen. Nederland en Finland komen daar in 2022 bij, Polen volgt in 2023. De items die NENT op locatie maakt, zijn nu al te zien in meerdere landen waar de partij actief is. Die lijn lijkt het volgend jaar in Nederland en Finland te willen doorzetten en zelfs te versterken, met de komst van analisten als Hakkinen en Coulthard.

Daarnaast gaat Viaplay een eigen studioprogramma maken voor Nederland. Amber Brantsen is daarvoor al vastgelegd als presentatrice. Zij zou mogelijk - in wisselende samenstelling - gezelschap krijgen van Christijan Albers, Giedo van der Garde, Tom Coronel en Ho-Pin Tung. Afgelopen woensdag werd al bekend dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de Formule 1-races bij Viaplay van commentaar gaan voorzien. Olav Mol, Jack Plooij en Robert Doornbos verhuizen niet mee van Ziggo Sport naar de nieuwe streamingdienst.