Steiner pleit voor introductie ‘herstartzone’ in Formule 1

De Grand Prix van Toscane moest door de wedstrijdleiding onderbroken worden na een crash bij de herstart na de eerste safety car-fase. Daarbij reden Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi tegen elkaar, op het rechte stuk van start-finish. De rijders in de achterhoede probeerden op de herstart te anticiperen, terwijl leider Valtteri Bottas juist zo lang mogelijk wachtte met het veld op gang trekken. De FIA legde de schuld volledig bij de coureurs neer en ziet geen problemen met het huidige systeem, maar Steiner pleit ervoor om er toch over te praten bij de volgende bijeenkomst van de F1 Sporting Working Group.

De Haas F1-teambaas heeft zelf ook wel een idee voor een oplossing: het aanwijzen van een ‘herstartzone’, zoals dat in de NASCAR gebruikelijk is. Daarbij zijn er twee lijnen en daartussen moet de leider vaart maken. “De lijn voor de herstart zit ver op het rechte stuk op Mugello - en sommigen gokten het erop en wilden een aanloop nemen”, zei Steiner. “Ik denk niet dat iemand iets verkeerd deed, daar ben ik het mee eens, het waren de omstandigheden. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten we denk ik kijken naar waar we de lijn voor de herstart leggen, en misschien ook naar een herstartzone. Ik ben geen expert op dat vlak, maar andere series doen het op die manier om dit soort dingen te voorkomen. Ik denk dat het de moeite waard is om ernaar te kijken, maar ik weet zeker dat het op de agenda komt te staan van de Sporting Working Group.”

Haas-coureur Magnussen was een van de coureurs die betrokken was bij de kettingbotsing. Hij meent dat een herhaling van de crash op Mugello niet uit te sluiten is als er niets gedaan wordt aan het probleem. “De crash gebeurde omdat een aantal coureurs voor mij met veel momentum aan de herstart wilde beginnen”, zei hij. “Ze lieten een gat vallen en versnelden, tot ze zich realiseerden dat ze weer moesten remmen. En dat leidde tot een kettingreactie. Uiteindelijk kon een aantal rijders niet reageren. Dat is wat er echt gebeurde. De oplossing moet een verandering in de procedure van de herstart zijn, anders denk ik dat het nogmaals gebeurt.”

Na de race op Mugello zei F1-wedstrijdleider Michael Masi nog dat hij tevreden is met de regels omtrent de herstarts na safety cars. De oplossing volgens de Australiër: de coureurs moeten zich beter gedragen. “Ik denk niet dat er een noodzaak is om de regels voor de safety car-herstart te herzien.” Toch liet hij na een vraag van Motorsport.com weten dat hij de introductie van iets als een herstartzone niet helemaal wil uitsluiten. “Zeg nooit nooit.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble