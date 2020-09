Preview GP van Rusland: Heeft Red Bull-Honda het in Sochi wél voor elkaar?

Nadat Verstappen eerst geconfronteerd werd met het feit dat de auto opnieuw niet snel genoeg is om voor het kampioenschap te kunnen vechten, blijkt er de afgelopen races ook nog het een en ander aan de betrouwbaarheid van de motor te schorten. “Op dit moment ben ik er wel even klaar mee”, zei een balende Verstappen na zijn vroege uitvalbeurt op Mugello. Het is dit jaar klap op klap voor de Limburger, die doet wat hij kan met de RB16. Als het materiaal heel blijft, wordt hij minimaal derde in de race, maar dikwijls finisht hij nog vaker verder naar voren door er als de kippen bij te zijn wanneer het een of beide Mercedes-coureurs een keer tegenzit. De frustratie bij Verstappen na de derde DNF van het jaar is niet meer dan logisch, maar zoals teambaas Christian Horner vorige week opmerkte, moet de knop snel weer om aangezien de Russische Grand Prix voor de deur staat. Zoals gewoonlijk vijf zaken om op te letten tijdens het aankomende raceweekend.

1. Red Bull onder druk

“Een shitshow”, zo vatte Verstappen de situatie in de grindbak bij de tweede bocht van Mugello samen, alvorens kwaad zijn stuurtje uit de auto te werpen. Aan Red Bull en Honda de taak om de boel zo snel mogelijk op orde te krijgen. Christian Horner kondigde aan voor de Grand Prix in Sochi met Verstappen te gaan zitten om uit te leggen wat er gedaan is om ervoor te zorgen dat het probleem van de afgelopen twee races niet nog eens kan gebeuren. Dat een coureur wordt bijgepraat over het werk dat tussen de races aan de auto en motor is gebeurd, is natuurlijk normaal, maar het lijkt er niettemin op dat Red Bull alles op alles aan het zetten is om Verstappen gunstig te stemmen door deze bespreking zo expliciet te noemen. Zou men vrezen voor een voortijdig vertrek? Mochten de prestaties van de wagen en krachtbron achterblijven, dan zou Verstappen het team, ondanks dat zijn contract nog tot het einde van 2023 loopt, na 2021 kunnen verlaten, zo berichtte De Telegraaf vorige week nog. Een situatie die Red Bull koste wat kost wil vermijden. Het team zal dus hopen op een probleemloos weekend op het Sochi Autodrom, een baan waarop het team uit Milton Keynes overigens nog nooit in de top-drie is gefinisht.

2. Schumachers zegerecord in gevaar

Maar liefst 91 overwinningen behaalde Michael Schumacher in de Formule 1, een record dat lang onbreekbaar geacht werd. Maar dit was buiten Lewis Hamilton en Mercedes gerekend. De Brit heeft sinds zijn entree in de Formule 1 elk jaar minimaal wel een keer op de hoogste trede van het podium gestaan, maar met name sinds er in 2014 met een V6-turbo gereden wordt - een motorformule die Mercedes vanaf de introductie meteen perfect in de vingers had - gaat het hard met het aantal overwinningen van Hamilton. In de afgelopen zes seizoenen triomfeerde hij 62 keer en dit jaar voegde hij daar nog eens zes zeges aan toe, waarmee hij nu - inclusief zijn 21 overwinningen voor McLaren en eerste Mercedes-winst in 2013 - op negentig in totaal staat. Dat betekent dus dat Hamilton het aantal van Schumacher komend weekend kan evenaren. De kans dat dit daadwerkelijk ook op het Sochi Autodrom gebeurt, is overigens levensgroot. Sinds de Russische Grand Prix in 2014 op de kalender staat, heeft Mercedes er namelijk ieder jaar gewonnen en vier van de zes keer was het Hamilton die aan het langste eind trok.

3. Updates op komst

Met de Grand Prix van Rusland begint de Formule 1 aan de tweede seizoenshelft. Na drie triple-headers op rij werkt de koningsklasse de komende twee maanden een iets normaler schema af, alvorens het kampioenschap wordt afgesloten met nog een vierde triple-header bestaande uit twee races in Bahrein en de traditionele seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Dat er weer iets meer lucht komt in het schema, betekent ook dat er wat meer werk kan worden gemaakt van de ontwikkeling van de auto. Zo heeft Ferrari al aangegeven enkele updates mee te nemen naar Rusland, al was teambaas Mattia Binotto er snel bij om de verwachtingen niet te temperen. Het zou om slechts kleine updates gaan die bovendien niet gericht zijn op het aanpakken van de grootste tekortkomingen van de SF1000. De Italiaanse renstal vraagt met andere woorden om geduld. Goed mogelijk zijn er meer teams die met nieuwe onderdelen in Sochi verschijnen. Bij Racing Point worden er ook overuren gedraaid in de fabriek. Dat zag op Mugello een compleet pakket met updates in rook op gaan, nadat Lance Stroll als gevolg van een klapband hard in de bandenstapels was gecrasht.

4. Discussie over racehervattingen

Drie keer ging de rode vlag uit tijdens de afgelopen twee races. De Grand Prix van Italië moest worden gestaakt vanwege een zware klapper van Charles Leclerc, waarna de bandenstapels moesten worden gerepareerd. Tijdens de Grand Prix van Toscane was er eerst een code rood na een massale crash bij een herstart na een safety car-periode en vervolgens werd de race afgebroken voor een crash van Lance Stroll, waarbij de baanafzetting eveneens gehavend raakte. Over de wijze waarop de races tegenwoordig hervat worden na een rode vlag, is niet iedereen te spreken. Coureurs kunnen ‘gratis’ banden wisselen, terwijl een coureur kort daarvoor een pitstop kan hebben gemaakt en daarbij posities kan hebben verloren. Bovendien wordt een race na een code rood hervat met een staande herstart. Is het bij de start aan het begin van de race al een nadeel om aan de ‘vuile’ kant van de baan te staan, als de wedstrijd al enige tijd op gang is geweest, is die situatie alleen maar ongunstiger, vanwege de vele marbles die er intussen buiten de racelijn op het asfalt zijn beland. Ook over de puinhoop na de vroege safety car in de Toscaanse Grand Prix, is het laatste woord nog niet gezegd. Tijdens het weekend van Sochi zal er ongetwijfeld nog over gesproken worden, sowieso tijdens de persconferentie op donderdag en drivers meeting op vrijdagavond.

5. Serieuzere bezoekersaantallen

Nadat er bij de vorige race op Mugello op zeer bescheiden schaal weer wat fans langs de baan zaten, is de Grand Prix van Rusland de eerste waarbij er serieus wat publiek door de poorten gaat. De organisatie van de race hoopt op 30.000 bezoekers. Daarmee is de toon gezet. Maandag werd bekend dat de Nürburgring maximaal 20.000 fans mag ontvangen bij de Grand Prix van de Eifel. Portimao gaat zelfs voor 45.000 bezoekers per dag voor de Grand Prix van Portugal. Imola liet eerder deze maand weten 13.000 tickets te willen verkopen voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Daarnaast houdt het circuit rekening met 500 gasten voor de Paddock Club, nog eens 500 gasten van lokale sponsoren én 300 van de regionale autoriteiten. Turkije spant de kroon. De organisator van de wedstrijd op Istanbul Park aast op zo’n 100.000 bezoekers voor de racedag. Om de kaartverkoop een boost te geven gingen eerder deze maand een bepaald aantal tickets voor omgerekend 3,40 euro over de toonbank, waardoor er in zes uur tijd al liefst 40.000 waren verkocht.

De actie in Rusland begint vrijdag om 10.00 uur onze tijd met de eerste vrije training, waarna om 14.00 uur de tweede oefensessie wordt afgewerkt. Zaterdag om 11.00 uur onze tijd is de laatste training alvorens om 14.00 uur de startgrid bepaald wordt in de kwalificatie. De race op het Sochi Autodrom gaat zondag om 13.10 uur onze tijd van start.