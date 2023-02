F1-rijdersvakbond besluit in voorjaar over eventuele opvolger Sebastian Vettel

De GPDA is de rijdersvakbond van Formule 1-coureurs en komt op voor de collectieve rechten van coureurs. Het laatste grote thema waar de rijdersvakbond zich mee bemoeide was tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2022, toen de race op het punt stond afgelast te worden vanwege raketinslagen nabij het circuit. De GPDA wordt voorgezeten door oud-coureur Alexander Wurz, daarnaast zijn er nog drie directieleden. George Russell en juridisch adviseur Anastasia Fowle (de eerste niet-F1-coureur die als GPDA-directeur aangesteld is) vervullen een rol. Ook Sebastian Vettel is sinds 2010 een van de directieleden.

Na zijn vertrek uit de Formule 1 wist Vettel nog niet of hij aan zou blijven in de GPDA, iets waar hij van voorzitter Wurz alle tijd voor krijgt. “We beslissen daar in het eerste deel van het seizoen over”, zegt Wurz bij PlanetF1. Collega-coureurs willen Vettel graag behouden voor de organisatie. “We wilden Seb tijd geven om over zijn toekomst te bepalen en wellicht blijft hij betrokken bij de GPDA. Ik kan daarom nog niet zeggen of zijn plek vrijkomt of dat er een andere rol komt en wie die eventueel zal invullen.” Zelf is Wurz in 2014 aangetreden als voorzitter. Ook al heeft hij geen plannen een stap terug te doen, ziet hij in Vettel wel een potentiële voorzitter: “Hij kan dat zeer zeker, hij heeft het potentieel om een hele goede baas te zijn bij veel organisaties. Als hij zich ergens op richt, doet hij het fantastisch.”

Wurz heeft altijd een bijzonder prettige samenwerking gehad met de Duitser, die in dienst van Red Bull Racing vier keer wereldkampioen werd. “De Formule 1 moet zich gelukkig prijzen met iemand als Sebastian, ik weet zeker dat we hem in een of andere rol terug gaan zien in de paddock of wellicht in een observerende rol. Het is een geweldige ambassadeur voor de sport. Ik weet zeker dat hij er geen probleem mee heeft als ik zeg dat hij niet altijd snel reageert op e-mails of berichten. Maar hij neemt het allemaal tot zich en is accuraat. Hij is top.”

De Oostenrijker verwacht dit voorjaar meer te weten over de toekomst van Vettel: “De leden beslissen. Bij de seizoensfinale in Abu Dhabi hebben we besloten om tot het begin van dit seizoen te wachten. Ik denk dat we rond de eerste Europese races om tafel gaan en stemmen.”

Het is voor F1-coureurs geen verplichting om lid te zijn van de GPDA. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 2.000 Britse ponden.