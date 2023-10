Na de bandenproblemen die vrijdagavond laat ontdekt werden, werd het raceschema voor de Formule 1-mannen in Qatar iets aangepast. De coureurs kregen namelijk voor de sprint shootout tien minuten de tijd om te wennen aan de nieuwe track limits bij bocht twaalf en dertien. Max Verstappen noemt dat het opvallend is dat dit in een grote sport als de Formule 1 kan gebeuren. "Dit straalt niet goed af op de sport, maar we moeten maar afwachten wat er na de sprintrace uit de analyses komt", noemt de 26-jarige Limburger, die daarmee refereert aan de mogelijkheid dat de teams een verplichte driestopper moeten maken tijdens de hoofdrace. "Ik de sprint kon je al zien dat er heel veel slijtage op de voorbanden was, zeker linksvoor sleet snel."

De rijders zijn echter niet blij met de manier waarop er over deze veranderingen gecommuniceerd werd. Verstappen laat zijn licht over de situatie schijnen, die zich vooral verbaast over de snelheid waarmee de FIA ingreep. "Ze hadden al [de track limits van] twee hoge snelheidsbochten aangepast. Ik vond het wel opvallend dat ze deze dingen zo snel veranderden", vertelt de kersverse drievoudig F1-kampioen tijdens de persconferentie na het behalen van die titel. "Wanneer wij een track limit willen veranderen of hier en daar een witte lijn anders willen, is dat allemaal heel moeilijk. Dit is iets waar we in de toekomst over moeten praten, want ik denk dat er over het algemeen beter naar ons moet worden geluisterd." Wel kan de Nederlandse coureur leven met de ingrepen: "Het is het belangrijkste dat alles veilig is en dat er geen lekke banden of ergere incidenten komen."

Carlos Sainz is met name boos op de manier waarop het nieuws hem ter ore kwam. "We moesten het via de pers horen en dat is duidelijk niet de manier waarop de dingen moeten gaan", vertelt een gefrustreerde Ferrari-coureur. "Als GPDA [de vakbond van de coureurs] zijn we niet blij met deze situatie en hopen dat het richting de toekomst beter gaat in de samenwerking. Het moet niet zo zijn dat als het over onze veiligheid gaat we dingen via de pers horen."

Dat de coureurs het dus via de media vernamen, was voor GPDA-topman Alexander Wurz een reden om de coureurs bijeen te roepen voor een vergadering. "We wilden de situatie gewoon iets beter begrijpen", vertelt Haas-coureur Kevin Magnussen over die samenkomst, waarbij hij samen met zijn teamgenoot Nico Hülkenberg de eerste was die zijn gezicht liet zien. "We hebben tot vanochtend niks gehoord, het duurde zelfs tot de middag. Dat is voor ons frustrerend, want wij moeten in de auto's rijden. We moeten weten wat er aan de hand is." De timing van de bijeenkomst was ook opmerkelijk, want niet alle coureurs waren al op het circuit. Daardoor konden een aantal coureurs niet aanwezig zijn.

Russell: Communicatie tussen FIA en coureurs niet goed

Wat bij GPDA-voorzitter George Russell het meest steekt, is dat de coureurs niet in de discussie betrokken werden. "Ik kwam er achter via een bericht in onze groepsapp. Ik weet niet meer van wie, maar dat is verre van ideaal", vertelt de Brit. "Ik denk dat Nikolas Tombazis [hoofd single-seaters van de FIA] en Steve Nielsen [sportief directeur van de FIA] zijn ervan op de hoogte en erkennen dat de communicatie tussen de coureurs en de FIA niet goed is." De Mercedes-coureur roept daarom ook op voor ingrijpende veranderingen: "Ze moeten dit soort dingen direct met ons communiceren en wij moeten vanuit de cockpit onze inzichten delen, die kunnen helpen bij het maken van beslissingen."