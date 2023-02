Ricciardo over 2024: "Het is op dit moment Formule 1 of niets"

Daniel Ricciardo werd vorig Formule 1-seizoen aan de kant gezet door McLaren, maar werd opgepikt door voormalig werkgever Red Bull Racing. De Australiër is in 2023 derde rijder in Milton Keynes en neemt voornamelijk de tijd om weer op adem te komen. De 33-jarige coureur kende twee vervelende seizoenen bij McLaren, waarin hij niet goed overweg kon met de auto's. Uiteindelijk klopte Oscar Piastri op het juiste moment bij het Britse raceteam aan en kostte dit Ricciardo zijn plek, al stond zijn positie al wel langer op losse schroeven.

Naast het opladen van de batterijen, wil de man uit Perth meer tijd met vrienden doorbrengen en sluit hij ook deelname aan andere raceklassen niet uit. "Maar ik ga ook kijken hoe dit jaar zich ontvouwt en wat er voor 2024 staat te gebeuren. Het is voor mij op dit moment F1 of niets", zegt Ricciardo. "Dat is mijn mindset nu. Als F1 niets wordt, dan neem ik waarschijnlijk een pauze. Dit jaar hoef ik niet per se in andere series te rijden. Bij tijd over ga ik meer dingen doen met mijn vrienden... meer plezier maken. Ik weet dat ik door dit soort dingen helderder wordt en daarnaast zijn het ook gewoon toffe ervaringen. Laten we zeggen dat ik het zo aanpak in plaats van met de gretigheid om in competitieverband te racen."

Ricciardo wil rond de zomer voor zichzelf weten waar hij staat. De Australiër spendeert de komende maanden tijd in de simulator en op de circuits. "Ik ga anderen zien concurreren", vervolgt hij. "Ik weet pas dan of ik mezelf nog in de auto zie of dat ik liever ga genieten en naar de races ga kijken. Op een gegeven moment krijg ik dat antwoord wel, maar ik hang er nog geen deadline aan vast. Ik wil dat het op een natuurlijke manier gebeurt. Uiteindelijk geef ik wel duidelijk aan wat ik wil."