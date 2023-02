Scuderia Toro Rosso STR1

We trappen af met de STR1: de eerste bolide van Scuderia Toro Rosso in de Formule 1. Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz wilde naast Red Bull nog een team in de koningsklasse om jong talent in te kunnen zetten. Hij kocht het legendarische Minardi en maakte er Scuderia Toro Rosso van, dat in het Italiaans 'rode stier' betekent en dus eigenlijk dezelfde naam droeg als Red Bull Racing. Voor het eerste jaar werden Vitantonio Liuzzi en Scott Speed opgeroepen. De door Cosworth aangedreven auto bracht uiteindelijk één WK-punt in het laatje. Met een achtste positie in Amerika scoorde Liuzzi het enige punt. STR wisselde - net als grote broer Red Bull - in alle jaren amper van livery, maar de eerste blijft het speciaalst. Overigens verscheen er een nagenoeg kale STR1 op de baan (rechterfoto) tijdens de wintertests in Jerez.

Scuderia Toro Rosso STR2B/STR3

Omdat de STR2 uit 2007 weinig verschilde - behalve dat Toro Rosso naar Ferrari-motoren wisselde - met zijn voorganger, gaan wij meteen door naar 2008. Nee, qua livery veranderde er opnieuw weinig, maar het werd wel een speciaal jaar. Op 14 september behaalde Toro Rosso met Sebastian Vettel haar allereerste Grand Prix-overwinning. Op Monza was de Duitser het hele weekend al snel, maar op een opdrogende baan kwam hij uiteindelijk ook op zondag als winnaar over de streep.

Sebastian Vettel pakt in de STR03 zijn eerste F1-zege. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Scuderia Toro Rosso STR9

Opnieuw slaan we een paar jaar over en strijken we neer in 2014. Want dat was het jaar dat ene Max Verstappen in Japan zijn officiële Formule 1-debuut maakte en het jaar waarin hij voor 2015 werd aangekondigd als jongste F1-coureur ooit. Nog steeds was er weinig aan de livery veranderd, behalve dat Toro Rosso vanaf 2009 had besloten om Red Bull op de sidepods te plakken. Het was wel het eerste jaar dat een Toro Rosso werd aangedreven door een V6-power unit.

Max Verstappen in 2014 in actie in Japan. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Scuderia Toro Rosso STR10

Een jaar later was het dan zover: Verstappen verscheen in Australië aan de start voor zijn allereerste volledige F1-seizoen en dat als 17-jarig ventje. Nee, wederom paste Toro Rosso de kleurstelling amper aan, maar voor Nederlandse F1-kijkers was de race in Melbourne er wel een om nooit meer te vergeten. Voor Verstappen was het overigens wel een om snel te vergeten. Hij viel, terwijl hij in de punten reed, uit met een kapotte Renault-power unit. In Maleisië was het vervolgens wel raak.

Max Verstappen en Carlos Sainz in de STR10. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Scuderia Toro Rosso STR11

De Italiaanse renstal besloot voor 2016 de test met een kale auto af te trappen. Alle sponsoring was van de wagen gehaald en Verstappen verscheen met een nagenoeg geheel blauwe bolide op het asfalt. Door omstandigheden was STR11 nog niet helemaal af. Uiteraard wisselde het team terug naar de vertrouwde kleuren toen het seizoen begon. Verstappen reed echter maar een paar wedstrijden met die Toro Rosso. Hij stapte over naar Red Bull Racing. Overigens reed Toro Rosso dat jaar met krachtbronnen van Ferrari.

Scuderia Toro Rosso STR12

In 2017 durfde Toro Rosso het aan om de kleurstelling om te gooien. De Red Bull-logo's en het stier verdwenen uiteraard niet, maar men nam afscheid van de donkerblauwe en donkerrode kleur. Deze werden vanwege Red Bull Simply Cola vervangen door lichtere tinten, terwijl de stier zilvergrijs werd. Deze kleuren hield het team uit Faenza vast tot en met 2019.

Pierre Gasly in actie met de STR12. Foto: Sutton Images

AlphaTauri AT01

De grootste veranderingen aan het juniorteam voerde Red Bull in 2020 door. Het management besloot niet alleen de look van de auto helemaal om te gooien, ook de naam ging op de schop. Het team van Toro Rosso ging vanaf dat seizoen als AlphaTauri door het leven, het kledingmerk van Red Bull. Op de auto werd de stier subtiel verwerkt in het AlphaTauri-logo, maar de rode kleur verdween volledig. Wit werd de dominante kleur, terwijl blauw aanwezig bleef. Qua livery hield AlphaTauri tot vorig jaar in ieder geval vast aan deze witte en blauwe kleuren.

Pierre Gasly in actie met de AlphaTauri AT01. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri AT03

Laten we voor het gemak dan ook de AT03 van 2022 maar meenemen. Niet dat deze qua livery nu zo veel verschilt van de AT01 en AT02, maar meer omdat het de eerste AlphaTauri is die door een Nederlander werd bestuurd. Onze eigen Nyck de Vries, die aan de vooravond staat van zijn eerste volledige F1-seizoen, trapte zijn werkzaamheden bij AlphaTauri eind vorig jaar in Abu Dhabi af.

Nyck de Vries in actie met de AlphaTauri AT03. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images