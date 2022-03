Blog: Hoe een raketaanval in Jeddah F1 in rep en roer bracht

Het weekend in Jeddah begint nog rustig. Voordat de auto’s op vrijdag de baan opgaan, vindt er eerst nog een lange persconferentie plaats, waarin alle coureurs verdeeld over vier groepen voorbij trekken. Een terugkerende vraag is dit keer of de coureurs zorgen hebben over de veiligheid van het circuit, gezien de incidenten die er vorig jaar waren en het feit dat de nieuwe generatie F1-auto’s niet eenvoudig is om mee te rijden, onder meer door het gestuiter aan het einde van de rechte stukken. De rijders houden zich een beetje op de vlakte, hoewel we weten dat ze zich wel degelijk zorgen maken over de veiligheid van het ultrasnelle Jeddah Corniche Circuit met zijn vele blinde bochten.

Anderhalf uur na afloop van de persconferentie begint de eerste training. Alles lijkt zijn normale gangetje te gaan, maar dan gebeurt er echter iets onwerkelijks. In de verte doemt ineens een grote, donkere rookwolk op. Al snel wordt duidelijk dat Houthi-rebellen een aanval hebben gepleegd op een oliedepot van Aramco, dat zich op minder dan 20 kilometer van het circuit bevindt, vlakbij het internationale vliegveld.

Voor de start van de tweede training worden alle teambazen en coureurs naar de hospitality van de Formule 1 geroepen, waar ze door Stefano Domenicali, de baas van het kampioenschap, worden geïnformeerd over de situatie. De voornaamste vraag is of er dit weekend verder moet worden gereden of niet. Ondertussen zijn de Formule 2-coureurs zich aan het kwalificeren, alsof er niets aan de hand is. De bijeenkomst is pas afgelopen rond het moment dat de tweede training zou moeten beginnen. De start van de sessie wordt met vijftien minuten uitgesteld, aangezien sommige coureurs zich zelfs nog moeten omkleden. De Formule 1 deelt tijdens de training mee in nauw contact te staan met de autoriteiten en de situatie op de voet te volgen.

Tien minuten voor het einde van de training loop ik naar de paddock - een stevige wandeling vanaf het Media Island - om te horen wat Max Verstappen en Sergio Perez te zeggen hebben achter de garage. Op een gegeven moment komt er iemand van Red Bull Racing vanuit de pitbox naar me toe om me te laten weten dat de coureurs niet zullen praten maar in één rechte lijn naar de hospitality zullen lopen. Van mijn Britse collega’s bij Motorsport.com hoor ik dat ook andere teams een streep door hun media-activiteiten hebben gezet. Naar verluidt op aanraden van de FIA.

Om 22.00 uur komen teambazen, coureurs en kopstukken van de FIA en Formule 1 opnieuw bijeen. Op social media klinkt intussen een luide roep om het evenement af te gelasten: inpakken en wegwezen. F1-baas Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem komen na drie kwartier naar buiten en melden dat de Formule 1-race doorgaat. De autoriteiten zouden hen verzekerd hebben dat het evenement veilig is.

De teambazen verlaten daarna eveneens de ruimte. Toto Wolff van Mercedes geeft aan dat de teambazen unaniem achter het besluit van F1 staan om het evenement voort te zetten. De coureurs blijven achter met enkele afgevaardigden van de FIA, waarmee de bijeenkomst lijkt over te zijn gegaan in de rijdersbriefing, die altijd op vrijdagavond plaatsvindt. Het mediacentrum gaat ondertussen dicht, dus ik besluit terug te gaan naar mijn hotel.

Maar nadat ook de FIA-mensen de ruimte hebben verlaten, blijven de coureurs met elkaar in gesprek. Ze blijken niet allemaal achter het besluit te staan om dit weekend te racen. F1-bazen Stefano Domenicali en Ross Brawn worden er weer bij gehaald, waarna ook de teambazen nog eens in gesprek gaan met de rijders. Ik neem een taxi terug naar het circuit om poolshoogte te nemen. Slapen is op dit moment immers toch geen optie. Pas om 2.20 uur lokale tijd zijn de coureurs klaar met hun meeting. “We’re racing”, vertelt McLaren-baas Zak Brown aan een klein groepje journalisten dat zich op het circuit bevindt. Onduidelijk is met welke argumenten de coureurs precies zijn overgehaald. De BBC meldt dat de Formule 1 mogelijk problemen zou krijgen om het land te verlaten als er niet geracet zou worden. Zoiets zou de WWE eerder zijn overkomen.

De coureurs lopen terug naar de hospitalities van hun teams en verlaten één voor één het circuit. Hun gezichten verraden weinig over hoe zij zich voelen. “Tijd om naar bed te gaan, jongens”, laat Haas F1-teambaas Guenther Steiner weten, terwijl hij naar de uitgang van de paddock beent. Ik ben het met hem eens en pak een Uber terug naar mijn hotel. Op straat lijkt het normale leven gewoon door te gaan. Ook mijn Uber-chauffeur toont zich niet onder de indruk van wat er eerder gebeurd is. “Small fire. No problem. Under control. Enjoying the city?”

Op zaterdagochtend wandel ik al op tijd met mijn collega Jonathan Noble richting het Jeddah Corniche Circuit. Onderweg zien we in het oosten nog altijd een grote rookpluim. Ondertussen komt naar buiten dat de coureurs op een zeker moment unaniem tegen het doorgaan van de race zouden zijn geweest, maar dat ze daarna alsnog zijn overgehaald met garanties aangaande de veiligheid van het evenement. Wat die garanties inhouden, is echter nog steeds onduidelijk. Naar verluidt zou het luchtruim boven het Jeddah Corniche Circuit uitstekend beschermd zijn, in tegenstelling tot de Aramco-faciliteit, al kun je je afvragen of je een strategisch doel als het nabijgelegen vliegveld ook niet goed zou willen beveiligen. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de succesvolle aanslag op vrijdag - en de enorme media-aandacht die er wereldwijd voor is geweest - de Houthi-rebellen niet zal aanmoedigen om gedurende het weekend nog meer Aramco-installaties in de omgeving aan te vallen.

Om 12.00 uur lokale tijd komt de Formule 1 met de officiële bevestiging dat de race doorgaat. “De Formule 1 en FIA kunnen bevestigen dat na discussie met alle teams en coureurs de Grand Prix van Saudi-Arabië doorgaat zoals gepland”, laat zij in een verklaring weten. De Formule 1 mijdt opvallend genoeg het woord ‘aanslag’. “Na het incident waar uitvoerig verslag van is gedaan, is er uitgebreid gesproken met onder meer de Saudische autoriteiten. Zij hebben volledige en uitgebreide garanties gegeven dat het evenement veilig is. Met alle belanghebbenden is afgesproken om gedurende het evenement en voor de toekomst duidelijk en openlijk in gesprek te blijven.”

Om 17.00 uur lokale tijd zullen de coureurs dus gewoon aan de derde vrije training beginnen.