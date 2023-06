Jos Verstappen met historische McLaren in actie op Red Bull Ring

Om het publiek op de Red Bull Ring tijdens het Oostenrijkse Grand Prix-weekend buiten de Formule 1-actie om te vermaken, wordt de zogenaamde 'Legends Parade' georganiseerd. Tal van bekende (oud)-coureurs stappen in historische auto's. Dit keer wordt het voornamelijk Nederlandse publiek op twee Verstappens getrakteerd. Uiteraard komt Max Verstappen in actie met Red Bull Racing in F1, maar verschijnt ook vader Jos Verstappen op de baan.

De voormalig F1-coureur, die tegenwoordig actief is in de rallysport, neemt voor de gelegenheid plaats in een McLaren M8F Campagnie uit 1972. De racewagen wordt aangedreven door een V8-motor van Chevrolet met zo'n 800 pk. De bolide brandde nagenoeg helemaal af tijdens een crash op Sears Point in de Verenigde Staten. Het restaureren van de wagen kostte veel tijd, maar werd in de jaren 90 afgerond. De gerestaureerde wagen werd voor het eerst door George Follmer aan de tand gevoeld: "Deze McLaren komt uit de hel", was zijn conclusie.

Niet alleen Verstappen senior komt in actie, ook Red Bull-adviseur Helmut Marko stapt weer in een bolide. De Oostenrijker, die zelf zijn eigen loopbaan vroegtijdig moest beëindigen doordat hij blind werd aan een oog nadat een steentje door zijn vizier vloog, gaat met een BRM 157 uit 1970 op pad. Daarnaast voegen David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Mark Webber en Alexander Wurz zich bij het duo. Zij rijden in respectievelijk de McLaren M6B, McLaren M8F, Lola 1165 en McLaren M8C.

Jos Verstappen stapt op de Red Bull Ring in een vergelijkbare McLaren M8F. Foto: Jeff Bloxham / Motorsport Images