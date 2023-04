Een monteur werkt aan de auto van Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Lionel Ng / Motorsport Images

In de voorbereiding op de training krijgen we vaak details te zien van onderdelen die normaliter niet zichtbaar zijn. Zo ook bij Red Bull Racing. Hier zien we de voorremconfiguratie in verschillende fasen van het opbouwproces: aan de linkerkant (voor de kijkers rechts) is de gehele configuratie inclusief remtrommel bevestigd, aan de andere zijde zien we de naakte remklauw.

Een monteur werkt aan de auto van Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Foto: Lionel Ng / Motorsport Images

De voorremconfiguratie van Alfa Romeo, zonder de remtrommel bevestigd. Dit laat mooi zien hoe verschillend de opzet is ten opzichte van Red Bull. Bij Alfa is de remklauw aan de achterkant gepositioneerd, met een fairing om de remschijf.

Ook zien we hier de nieuwe neus van Alfa Romeo voor de Grand Prix van Australië. Het geheel is langer gemaakt, waardoor de punt nu over de voorste rand van de voorvleugel heen strekt en niet langer bevestigd is aan de tweede flap. Hierdoor zijn ook veranderingen doorgevoerd aan de voorvleugel zelf.

Williams FW45 detail

De complexe remklauw van Williams, net als Red Bull voorzien van kleine uitstulpingen om de hitteoverdracht te verbeteren. Deze pinnetjes zien we echter alleen aan de uiteinden van de remklauw, met vinnen in de centrale sectie.

Williams FW45 detail

De voorremconfiguratie van de FW45 voorzien van fairings rondom de remklauw en -schijf. Het geheel heeft veel weg van de vormgeving van Red Bull in 2022.

Ferrari SF-23 detail

De remklauw van Ferrari wordt middels twee kanalen voorzien van koele lucht, een aan beide kanten van de fairing. In het centrale deel zitten openingen om de hitte van de remschijf af te voeren. Ook Ferrari beschikt over een aparte behuizing voor de remschijf, hier nog niet bevestigd.

Mercedes W14 detail Foto: Giorgio Piola

Een blik onder de huid van de Mercedes W14. Hier zien we de power unit en de verpakking. We zien hier ook goed hoe de uitlaat over de bovenste arm van de ophanging loopt, met de bevestiging van de centrale steun van de achtervleugel eromheen geplaatst.

AlphaTauri AT04 detail

De AT04 tijdens het opbouwproces. Hier zien we de remcilinder, stuurinrichting en de binnenste elementen van de ophanging.

Alfa Romeo C43 detail

De complexe interactie tussen de flappen en endplate van de Alfa Romeo C43. De flappen zijn in een schuine hoek bevestigd aan de endplate, waarvan het achterste deel is verwijderd. Dit alles wordt gedaan om de luchtstroming naar buiten langs de voorbanden te sturen.

McLaren MCL60 detail

De flappen van McLaren zijn eveneens in een hoek aan de endplate bevestigd, maar zonder de hap uit de endplate. Waarschijnlijk een iets minder krachtig concept dan bij enkele rivalen.

Mercedes F1 W14 detail

De oplossing van Mercedes, inclusief een hap uit de endplate en naar buiten gerichte vinnetjes.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari heeft haar concept iets aangepast na de ideeën van de concurrentie, en een klein hoekje weggehaald uit het achterste deel van de endplate.

Red Bull Racing RB19 detail

Een bovenaanzicht van de voorvleugel van de RB19. Hier is mooi te zien hoe sterk de endplate naar buiten gericht is.

Ferrari SF-23 detail

Een blik onder de voorvleugel en neus van de Ferrari. Hier is goed te zien hoe weinig vrijheid de teams onder de huidige reglementen nog hebben. Voorheen zaten er vele vinnen en flappen onder de vleugel en neus om de lucht optimaal te sturen.

Mercedes F1 W14 detail

Hier zien we een deel van de interne ophangingselementen van de Mercedes W14, waaronder de Belville-veren en de hefdemper.

Mercedes F1 W14 detail

Zonder behuizing zien we hier goed het interne mechanisme van de DRS-activator om de flap open te laten klappen.

McLaren MCL60 detail

Ter vergelijking de variant van McLaren, die eveneens zonder behuizing te zien is.

Ferrari SF-23 detail

Close-up van de voorvleugel van Ferrari. Hier is goed te zien dat teams er alles aan doen om lucht naar buiten te sturen. Zelfs de verstevigingen tussen de flappen en de elementen om de hoek van de vleugel aan te passen zijn naar buiten gericht.