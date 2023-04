In de eerste twee races van het seizoen is er al een duidelijk beeld geweest. Er staat geen maat op de Red Bull RB19, waarmee Max Verstappen en Sergio Perez in Bahrein en Saudi-Arabië de een-twee pakten. In beide gevallen mocht Fernando Alonso als derde mee naar het podium, al was er in Jeddah dankzij een tijdstraf – die teruggedraaid werd na een discussie met de stewards – nog wat om te doen.

Het stratencircuit van Albert Park ontbrak twee jaar lang op de Formule 1-kalender vanwege de coronapandemie, maar keerde vorig jaar met een nieuwe lay-out terug. De race viel toen ten prooi aan Ferrari's Charles Leclerc. De jaren daarvoor bleek het circuit in Melbourne vooral gunstig te zijn voor Mercedes en Ferrari. Dit jaar zou Aston Martin met Fernando Alonso en Lance Stroll een van de favorieten kunnen zijn na de sterke prestaties in Sakhir en Jeddah. Kan Mercedes toch voor een verrassing gaan, of weet Ferrari hoge ogen te gooien? Of kleurt het podium weer Red Bull-blauw en Aston Martin-groen?

GP Australië: Gaat Alonso voor derde podium op rij?

Gaat Fernando Alonso na zijn derde plaatsen in Bahrein en Saudi-Arabië in Australië voor zijn derde podiumplaats op rij? Zet dan in bij Jack’s Casino & Sport voor extra spanning tijdens de wedstrijd. Met deze speciale actie kan je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie geldt alleen voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe speel je mee?

MELD JE AAN

Maak snel en makkelijk een account

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING

Stort minimaal €20 om jouw 50x Odds Boost te ontvangen



Stort minimaal €100 om jouw 100x Odds Boost te ontvangen

WINT MAX DE GP VAN SAUDI-ARABIE?

KLIK HIER om maximaal €1 in te zetten op "Podium - Alonso, Fernando"

De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.

Bekijk hier de voorwaarden en doe mee met deze speciale welkomstactie voor de Grand Prix van Bahrein

Al een account bij Jack's?

Geen zorgen, want ook voor iedereen met een bestaand account zijn er speciale acties. Zo is er de speciale Formule 1 Profit Boost. Hiermee kan je je odds voor de race met liefst 25 procent verhogen, met een maximale winstverhoging van 150,- euro. En het mooie is: deze actie is iedere Grand Prix geldig! Hier vind je meer informatie en uitleg over hoe je de Formule 1 Profit Boost activeert.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+