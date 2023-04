Vóór Imola geen updates voor Mercedes: "Geen wonder verwachten"

Voor Mercedes is het seizoen net als een jaar geleden teleurstellend begonnen. Het team uit Brackley heeft van de winter hard gewerkt aan verbeteringen aan de auto, maar de W14 is nog niet goed genoeg geweest voor podiumplekken. Ook in Australië lijkt het geen makkelijke opgave te worden voor Lewis Hamilton en George Russell, die in de kwalificatie op de vijfde tot achtste startplekken gokken.

Het is aan Mercedes de taak om de situatie snel te verbeteren door updates te introduceren, maar die laten voorlopig nog op zich wachten. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat dat pas na ronde zes van het kampioenschap, de Grand Prix van Emilia-Romagna, zal gebeuren. "We zetten goede stappen en zien goede ontwikkelingen, maar je moet deze testen, bevestigen en produceren", legt Wolff uit bij Sky Sports. "We kijken dus niet naar een introductie vóór Imola. We willen dit ook goed doen. Dat gaat de goede kant op. Maar we moeten geen wonder verwachten, we pakken dan niet ineens de pole-position met een verschil van een halve seconde. Het gaat er meer om dat we onze snelheid ten opzichte van Aston Martin en Ferrari consolideren. Dat zou een goede stap zijn."

Voorlopig zit er voor Hamilton en Russell dus niets anders op dan het beste van deze situatie te maken. "De komende drie races zullen we geen performance toevoegen. Het gaat erom dat we de beste afstellingen vinden en de banden in de juiste window krijgen. We hadden na de race in Bahrein een helder moment. We probeerden iets te laten werken wat we niet echt konden ontsluiten. Nu is het pad duidelijk. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het gaat tijd kosten, maar we weten waar we naartoe werken."

Op het circuit van Albert Park begon Mercedes nog met een veelbelovende tweede tijd voor Hamilton, al was dat nog steeds met een gat van vier tienden naar Max Verstappen. Russell noteerde in de eerste training de negende tijd. In de door regen verstoorde tweede training waren de rollen omgedraaid: Russell was goed voor de vierde tijd, Hamilton was op de dertiende plek te vinden. "Het zag er goed uit qua banden, maar de echt competitieve auto's reden niet", blikt Wolff terug op de tweede training. "Maar het gripniveau was goed. We hebben twee verschillende dingen geprobeerd op beide auto's. Op de ene auto werkte het wel, op de ander niet. We hebben dus een goede indicatie."

"De coureurs moeten doen wat zij geloven dat juist is voor hun auto", voegt Wolff toe over de gesplitste strategie. "Iedereen jaagt zijn eigen afstellingsrichting na en dat verandert vaak tussen de vrijdag en zaterdag. En dan besef je dat de ene afstelling beter was dan de ander. Maar het is niet dat wij met de afstellingen komen en dat zij daar dan mee moeten rijden."