Geen gridstraf Verstappen: "Maar Monza op papier wel lastigste baan"

Na de zegetocht in Zandvoort koestert Verstappen een voorsprong van drie punten op tegenstrever Lewis Hamilton. De winst voor eigen publiek leverde natuurlijk 25 WK-punten op, maar was eigenlijk nog iets grootser dan dat. Zo wist Verstappen de torenhoge verwachtingen in te lossen en plaatst hij de zege daardoor hoog op zijn favorietenlijstje. "Het is waarschijnlijk één van mijn mooiste F1-zeges. Het is altijd lastig om die eerste overwinning te overtreffen qua emotie, maar die van Zandvoort scoort wel heel hoog. Vooral doordat alle fans van mij verwachtten dat ik zou winnen. Alles minder dan een overwinning zou als teleurstelling voelen."

"Om het dan voor elkaar te krijgen, is verschrikkelijk lastig, ook doordat Mercedes en wij het hele seizoen gewoon nek aan nek gaan. Dan is het erg moeilijk om bijna alles perfect te doen met pole-position en uiteindelijk ook de overwinning. In bepaald opzicht was ik best opgelucht toen ik over de finish kwam, een gevoel van 'zo, dit hebben we gehad'. Het is een fantastisch weekend geweest, al kun je er daar niet al te veel van hebben in een jaar", blijft Verstappen reëel.

Zware klus, wel betere hoop dan de voorbije jaren

Het weekend in Monza gaat een stuk lastiger worden, zo weet Verstappen op voorhand al. "Op papier is dit de lastigste race voor ons, denk ik", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Het is momenteel moeilijk te zeggen hoe we er precies voor staan, al verwacht ik niet dat het een weekend zoals in Zandvoort gaat worden. Hopelijk staan we wel wat dichter bij Mercedes dan vorig jaar." De Limburger refereert daarmee aan de editie van 2020, die net als alle races op Italiaans grondgebied uitliep op een sof. Zo kwam Verstappen op Monza vast te zitten in verkeer en viel hij uiteindelijk zelfs uit. "Vorig jaar waren we hier gewoon heel erg slecht", is Verstappen tamelijk helder. "Maar ik denk dat we nu wel beter zijn dan dat."

Een positieve noot is ook dat Verstappen dit weekend geen gridstraf krijgt. Althans: als alles volgens plan verloopt, dan niet voor het inzetten van een vierde motor. "We hebben nog niet echt besloten waar we die gridstraf wel pakken, maar ons plan is zeker niet om het hier te doen." Dat kan samenhangen met Verstappens ervaring van vorig jaar. Hij zat naar eigen zeggen vast in een 'DRS-trein' en kon niet naar voren komen. "Maar daar heeft deze keuze niets mee te maken hoor. Het komt vooral doordat de motor die we nu gebruiken nog redelijk vers is."

Monza met weinig downforce: Niet zo makkelijk als het lijkt

Waar inhalen op Monza niet zo makkelijk is als dat het lijkt, geldt dat volgens Verstappen ook voor het Autodromo Nazionale di Monza als geheel. Zandvoort is door velen als rijderscircuit aangeduid en deze omloop lijkt een stuk simpeler, maar schijn bedriegt. "Doordat we met heel weinig downforce rijden, is deze baan nog best uitdagend. Remmen wordt daardoor moeilijker, de tractie en ook het nemen van hobbels. Natuurlijk ziet de baan er redelijk simpel uit qua lay-out, maar voor een coureur is dit zeker niet het makkelijkste circuit om alles eruit te halen over één rondje. Daarnaast zit je hier altijd met slipstreamen en het opwarmen van de banden. Dat moet allemaal goed bij elkaar komen voor een topronde." Dat toprondje wordt vrijdagavond overigens al van Verstappen gevraagd doordat er in Italië weer een sprintrace aan het programma is toegevoegd.

Video: Een rondje onboard over het circuit van Monza