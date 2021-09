Verstappen over F1-terugkeer Albon: "Hij verdient een plek hier"

Alexander Albon maakte in 2019 halverwege zijn debuutseizoen de overstap van Toro Rosso naar Red Bull om de op dat moment tegenvallende Pierre Gasly te vervangen. Ondanks zijn snelle promotie naar het eerste team van Red Bull draaide de coureur uit Londen een aardige tweede seizoenshelft, zodat hij in 2020 opnieuw voor Red Bull mocht uitkomen. Zijn tweede jaar bij het team uit Milton Keynes verliep echter een stuk stroever. Albon pakte podiumplaatsen op Mugello en in Bahrein maar reed doorgaans te ver naar achteren om Verstappen strategisch van dienst te kunnen zijn. Aan het einde van 2020 nam Red Bull de meer ervaren Sergio Perez in de arm voor 2021 en moest Albon het doen met een rol als test- en reservecoureur, die hij dit jaar combineert met een racezitje in de DTM.

“Ik ben erg blij dat Alex weer terugkeert in de Formule 1”, laat Max Verstappen donderdag weten in de persconferentie voor de Italiaanse Grand Prix. “Hij is een geweldige gozer en een harde werker. Hij verdient absoluut een plek in de Formule 1. Hij heeft veel talent, dus ik weet zeker dat hij sterk zal zijn bij zijn terugkeer en goede resultaten zal laten zien.”

Verstappen heeft dit jaar geregeld contact met Albon vanwege zijn rol in het team. “We spreken elkaar veel over de auto”, aldus de leider in het wereldkampioenschap. “Als Alex in de simulator zit, dan deelt hij natuurlijk zijn bevindingen. Dus als we na de vrijdag vragen hebben en Alex zit in de simulator, dan komt hij in beeld. Bovendien kent hij de auto. Natuurlijk is de wagen iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, maar over het algemeen rijdt hij hetzelfde. Dus hij heeft een goed beeld van wat er gaande is in de auto en wat er speelt qua ontwikkelingen. Het is erg nuttig om hem in de simulator te hebben.”

Gevraagd of Albon mogelijk beter tot zijn recht zal komen bij Williams, antwoordt Verstappen: “Het is moeilijk voor mij om daar iets over te zeggen. Ik weet niet hoe hij daar zelf naar kijkt, maar hij weet dat hij de snelheid heeft. Volgens mij weten we dat allemaal wel. Dat heeft hij sinds de karting wel laten zien. Maar misschien is het goed voor hem om in een omgeving terug te keren waar er iets minder druk op staat. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen. Natuurlijk zal hij aan de auto moeten wennen, maar dat moeten we volgend jaar allemaal vanwege de nieuwe regels. Het komt wel goed met hem.”

Russell naar Mercedes 'logisch'

Albon neemt bij Williams de plek in van George Russell, die volgend jaar naast Lewis Hamilton bij Mercedes rijdt. “Een vrij logische stap”, noemt Verstappen het besluit van het Duitse merk om volgend jaar Russell in de auto te zetten. “Iedereen zag het volgens mij al wel aankomen. Het was het slechtst bewaarde geheim in de paddock, dus het kwam niet als een verrassing. Het is ook in zekere zin normaal, dat als je het als jonge coureur goed doet en je verbonden bent aan Mercedes, je op een zeker moment daar terechtkomt. Dus ik ben heel blij voor George dat hij het zitje heeft gekregen en ik weet zeker dat hij een goede job zal doen daar.”

