Hoop op F1-comeback Hülkenberg lijkt definitief te zijn vervlogen

Hülkenberg racete in 2019 voor het laatst fulltime in de Formule 1 in dienst van Renault. Daarna moest hij genoegen nemen met een paar invalbeurten bij Racing Point, waar hij vorig jaar als vervanger werd opgeroepen na positieve coronatests van Sergio Perez en Lance Stroll. De Duitser slaagde er vervolgens niet in om een racezitje voor 2021 te bemachtigen, maar kon bij Aston Martin wel als officiële reserverijder aan de slag.

In gesprek met Bild am Sonntag liet Hülkenberg eerder al optekenen dat “het hoofdstuk Formule 1 gesloten is” als hij voor 2022 geen racezitje weet te bemachtigen. De 34-jarge coureur lijkt voor 2022 opnieuw achter het net te gaan vissen, waarmee zijn hoop op een comeback definitief lijkt te zijn vervlogen.

De naam van Hülkenberg werd de voorbije weken gelinkt aan de teams van Williams en Alfa Romeo. De Britse renstal bevestigde eerder deze week echter Alexander Albon en Nicholas Latifi als rijderspaar voor 2022. Bij Alfa Romeo is nog wel een stoeltje vrij, al hoort Hülkenberg niet tot het rijtje coureurs dat overwogen wordt om volgend jaar naast de reeds bevestigde Valtteri Bottas plaats te nemen.

“Ik ben niet in gesprek met Alfa Romeo”, laat Hülkenberg weten aan Bild. “Dat was de laatste mogelijkheid op een permanent zitje voor 2022, omdat alle andere stoeltjes reeds bezet zijn.”

Aanbiedingen uit andere raceklassen

Ondanks het vervliegen van de hoop op een F1-comeback gaat Hülkenberg niet bij de pakken neerzitten: “Het leven gaat verder”, aldus de Duitser, die onthult dat hij wel aanbiedingen heeft ontvangen uit andere raceklassen. “Ik heb geen haast om een knoop door te hakken. Ik wil het eerst op een rijtje zetten en zien hoe de zaken zich ontwikkelen.”

Hülkenberg toonde eerder zomer nog interesse in een avontuur in de IndyCar Series. De Duitser was in gesprek met Ed Carpenter Racing over een potentiële test in de Amerikaanse raceklasse.