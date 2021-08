'Geen dubbele diffuser in nieuwe technische regels voor 2022'

De introductie van een nieuw technisch reglement is altijd een spannend moment in de Formule 1. Grote veranderingen in de regels kunnen de onderlinge krachtsverhoudingen behoorlijk op hun kop zetten, helemaal als één team iets gevonden blijkt te hebben waar de andere teams niet op waren gekomen. Zoals in 2009 het geval was met Brawn GP en de dubbele diffuser. Dat team werd onverwacht wereldkampioen, nadat het een maas in de regels had gevonden.

Een dergelijk grote verrassing zit volgens Jan Monchaux, de technische baas van Alfa Romeo, niet in het vat voor 2022. “Het ligt in ons DNA om te zoeken naar mogelijke mazen in de regels. Maar die zijn dit keer beperkt, omdat de regels zeer restrictief zijn, aangezien het management van de F1 achter de schermen met de FIA heeft samengewerkt om eventuele mazen op te sporen en te dichten”, laat hij weten aan Auto, Motor und Sport. “Ik sluit trucjes niet uit, maar verwacht geen grote dingen als de dubbele diffuser. Het zal om kleinigheden gaan.”

Behalve dat de technische afdeling van de Formule 1 serieus werk heeft gemaakt van het dichttimmeren van de regels, doen de teams zelf ook een duit in het zakje door als zij vragen hebben over hoe een bepaalde regel geïnterpreteerd moet worden, bij de FIA aan te kloppen. Zo komen de meeste mazen al op voorhand aan het licht. Van een meldplicht is echter geen sprake.“Een team mag dat zelf weten”, zegt Monchaux. “Maar als je iets gevonden hebt, zou het arrogant zijn om te denken dat niemand anders dat heeft gezien. De teams zijn tegenwoordig allemaal zo professioneel dat niets meer onontdekt blijft.“

“En iets verzwijgen brengt een tamelijk groot risico met zich mee“, weet Monchaux. “Als je ervan uitgaat dat de FIA een bepaald onderdeel wel zal accepteren en je in goed vertrouwen verder blijft bouwen, dan heb je een groot probleem wanneer de FIA toch een andere mening blijkt te hebben. Dan zul je alles opnieuw moeten bouwen, wat bijzonder veel pijn doet, vooral als het gaat om conceptuele zaken. Het leidt tot tijdverlies en dubbele kosten. En op dat laatste zit niemand te wachten met het budgeplafond. We zullen er dus sneller voor kiezen om transparant te zijn en vooraf een oké te krijgen van de FIA, om er zeker van te zijn dat onze interpretatie geaccepteerd wordt. We hebben bovendien de ervaring dat zodra de FIA het vermoeden heeft dat er iets groters achter steekt, het bij voorbaat wordt afgewezen.”

Langzamer

De nieuwe auto’s zullen aanzienlijk langzamer zijn dan de huidige wagens. Hoeveel trager precies wordt pas duidelijk wanneer de auto’s voor het eerst de baan opgaan. “Ik denk dat de auto’s gemiddeld drie seconden per ronde langzamer zullen zijn”, schat Monchaux. “Maar de wereldkampioen zal dat waarschijnlijk weten te beperken tot anderhalve seconde of twee seconden. Dat is mijn inschatting. Want budgetplafond of niet, de grote teams beschikken over de juiste mensen en middelen waardoor zij sneller ergens komen dan de kleine teams.”