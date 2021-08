75.000 fans met Covid Safe Ticket welkom bij F1 GP België op Spa

Sinds vorige week vrijdag 13 augustus mogen ook bij onze zuiderburen weer grote evenementen in open lucht plaatsvinden. Organisatoren kunnen hierbij kiezen om te werken met het Covid Safe Ticket, de Belgische variant van het in Nederland al bekende Testen voor Toegang. Bij evenementen waar gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket zijn maximaal 75.000 toeschouwers per dag welkom, zo ook tijdens het Grand Prix-weekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Het publiek hoeft eenmaal binnen geen mondkapje te dragen. Ook de regel om verplicht anderhalve meter afstand te houden komt te vervallen.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Met het Covid Safe Ticket kan worden aangetoond dat een toeschouwers al twee weken volledig gevaccineerd is, negatief is getest of in het voorbije half jaar al eens besmet is geweest met het coronavirus (via een herstelbewijs). De negatieve test kan worden aangetoond met een PCR-test die niet ouder is dan 48 uur. Een sneltest mag ook, maar die mag niet ouder zijn dan 24 uur. Fans die nog niet volledig of nog geen twee weken zijn gevaccineerd dienen ook een negatieve test te laten zien. Het Covid Safe Ticket is een vereiste voor personen vanaf 12 jaar en alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs.

Waar kan ik een Covid Safe Ticket krijgen?

Het Belgische Covid Safe Ticket werkt ook via de Nederlandse CoronaCheck-app op je smartphone. Nederlanders die gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn kunnen via deze app een QR-code opvragen. In de CoronaCheck-app kan de gebruiker zelf de keuze maken tussen een Nederlandse QR-code, of een internationale variant die in dit geval dus ook toegang biedt tot het circuit van Spa-Francorchamps.

Fans zonder het zogenaamde Covid Safe Ticket krijgen eind volgende week geen toegang tot het circuit van Spa-Francorchamps. Fans die al een kaartje op zak hadden kunnen in dat geval hun ticket om laten zetten naar een entreebewijs voor de Belgische Grand Prix van 2022.

Aanvullend formulier voor langer verblijf

Buiten het Covid Safe Ticket moeten fans die langer dan 48 uur in België verblijven ook een Passagier Lokatie-formulier invullen. Dit is niet het geval als je alleen de zondag naar het circuit gaat. Dit formulier moet binnen 48 uur voor het vertrek ingevuld worden en is online verkrijgbaar , maar moet in papieren versie getoond kunnen worden.