Tussenrapport McLaren: Op weg terug naar de top?

McLaren in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 8,2

Het Formule 1-team van McLaren wisselde afgelopen winter als enige van motorleverancier. Na het mislukte avontuur met Honda werd Renault bedankt voor twee overgangsjaren en worden de Formule 1-bolides uit Woking sinds dit seizoen weer aangedreven door Mercedes-motoren, de oude vertrouwde partner waarmee McLaren van 1995 tot en met 2014 twintig opeenvolgende seizoenen had samengewerkt en talloze successen had behaald. De combinatie McLaren-Mercedes klinkt zo vertrouwd dat velen wellicht alweer vergeten waren dat McLaren afgelopen winter van motorleverancier is gewisseld. Dat hebben beide bedrijven echter ook voor een groot deel aan zichzelf te danken: de transformatie is zo soepel verlopen dat het bijna lijkt alsof Mercedes nooit is weggeweest.

En dus gaat McLaren dit jaar vrolijk verder waar het vorig seizoen was gebleven: de inhaaljacht op weg terug naar de top. Vorig seizoen wist het in de strijd om de derde plek nipt af te rekenen met het team van Racing Point om daarmee de beste eindklassering in het constructeurskampioenschap sinds 2012 te scoren. Dit seizoen leek McLaren vanaf het begin ook een abonnement op die derde plaats te hebben. Mercedes en Red Bull lijken - onder het huidige reglement - nog net een maatje te groot, maar McLaren is de middenmoot inmiddels ook aardig ontgroeid. Een eenzame subtopper dus, totdat vlak voor de zomerstop ineens Ferrari kwam opzetten.

Vechten met één arm

Op een regenachtige zondag op de Hungaroring kwam er een einde aan een imposante reeks van Lando Norris. Als enige coureur had de Brit dit seizoen in alle races punten weten te scoren, maar een grote fout van Valtteri Bottas maakte in één klap een einde aan die reeks. Norris noteerde in Hongarije zijn eerste DNF van het seizoen, terwijl ook teamgenoot Daniel Ricciardo slechtoffer werd van de malaise bij de start en met een beschadigde MCL35M niet veel verder kwam dan de elfde plek. Het was daarmee de enige nulscore van McLaren in de eerste seizoenshelft, maar wel een bijzonder pijnlijke. De derde plaats van Carlos Sainz – uitgerekend de voormalig McLaren-rijder die werd weggekaapt door Ferrari – zorgt er namelijk voor dat beide teams halverwege het seizoen op 163 punten staan.

Waar Ferrari over twee coureurs beschikt die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn en allebei weten te leveren, moet McLaren eigenlijk het gevecht aangaan terwijl het één hand op de rug heeft vastgebonden. Hoe snel Carlos Sainz zijn draai heeft gevonden bij Ferrari, zo moeilijk heeft Daniel Ricciardo het naast Lando Norris. McLaren is het vijfde team van de Australiër in de Formule 1 en het is zijn tweede teamwissel in drie jaar tijd, maar toch lukt het de inmiddels 32-jarige coureur deze keer maar niet om na het uitpakken van de verhuisdozen zijn draai te vinden. Waar Norris alle verwachtingen overtreft en mede dankzij drie podiumfinishes met 113 punten derde staat, moet Ricciardo het stellen met een teleurstellende negende plek in de WK-stand en minder dan de helft van het aantal punten: ‘slechts’ 50.

Onder het ijzersterke bewind van Zak Brown en Andreas Seidl kruipt McLaren langzaam maar zeker weer terug naar de top. Nu alleen Ricciardo nog.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 9,0 Mike Mulder 9,0 Bjorn Smit 8,0