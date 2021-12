Van Eerd in extase door Verstappen: “Max-factor was nodig”

Max Verstappen wist Lewis Hamilton zondagmiddag in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi te verschalken en pakte daarmee zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hoewel het resultaat door twee protesten van Mercedes nog onder voorbehoud is, was Van Eerd in extase door de wereldtitel van de Red Bull F1-coureur.

“Wat moet ik ervan zeggen”, vroeg Van Eerd zich in gesprek met Ziggo Sport hardop af. “We hebben denk allemaal hetzelfde gevoel, we zagen de start van de race en toen was het ‘oei’, het was duidelijk dat we nog echt de Max-factor even nodig hadden. Toen kwam hij dichterbij, kon Perez nog even een goede zaak doen. Maar dat de hele race, het hele seizoen op de laatste ronde aankomt en dat die Verstappen het dan toch weer voor elkaar krijgt. Man, man man, hij pakte die ene kans gewoon.”

Van Eerd is onder de indruk van de manier waarop Nederland de Formule 1 en de autosport omarmd heeft in de afgelopen jaren. “Natuurlijk ben ik blij voor Max, maar ik ben blij voor ons allemaal.”, vervolgde hij. “We hebben als Nederland zo’n autosporthart ontwikkeld met zijn allen, het is een massahysterie geworden, we hebben een held gecreëerd met zijn allen. We zijn er allemaal achter gaan staan en dit krijgen we ervoor terug. Hoeveel mooier kan het worden?”