Newey ziet Verstappen als absolute top: “Hij is de real deal”

Het hele seizoen 2021 gaven Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar amper wat toe en dat leidde ertoe dat ze met een gelijk puntentotaal aan de laatste race begonnen. Lang leek Hamilton in Abu Dhabi op weg naar zijn achtste wereldtitel, totdat een late safety car de wedstrijd op zijn kop zette. Na een controversiële aanloop werden de coureurs in de laatste ronde weer vrijgelaten en Verstappen sloeg daarbij onverbiddelijk toe. Op zijn nieuwe zachte banden ging hij in bocht 5 voorbij aan Hamilton, die daarna op zijn oude harde banden twee tegenaanvallen gepareerd zag worden. De Red Bull Racing-coureur kwam als eerste over de finish en pakte daarmee zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Wel is dat door twee protesten van Mercedes nog onder voorbehoud.

Voor Adrian Newey is de titel het bewijs dat Verstappen alles in zich heeft om een grootheid te worden. “Ik denk dat hij echt bij de absolute top hoort, niet waar? Je moet verschillende periodes vergelijken, maar hij is de real deal. Ja, hij is agressief, maar in het algemeen is hij denk ik netjes”, vertelde de succesvolle ontwerper van Red Bull. “Hij heeft zoveel talent en zoveel drive. Hij is ook nog zo jong en bevindt zich nog in een steile leercurve. Hij is simpelweg geweldig en het beste aan hem is dat het heel makkelijk is om met hem te werken. Hij heeft geen air om zich heen, hij pretendeert niet, maar hij komt gewoon binnen en gaat aan de slag. Ik hou van die jongen, hij is geweldig.”

"Leek erop dat alles uit onze handen glipte"

Newey stond als ontwerper al tien keer eerder aan de basis van een F1-bolide die de WK-titel bij de coureurs bemachtigde (vier bij Williams, twee bij McLaren en vier bij Red Bull). Verstappen voegde daar in Abu Dhabi dus een elfde wereldtitel aan toe, maar dat ging bij Newey wel gepaard met de nodige stress. “Dit is denk ik degene waarbij ik het dichtste bij een hartaanval of flauwvallen kwam na afloop. Ik heb andere titels behaald die in de laatste race werden beslist, maar geen van allen in de laatste ronde. Het was geweldig, simpelweg geweldig.”

Voor de late safety car-fase, die werd veroorzaakt door de crash van Nicholas Latifi, had Newey de hoop op de titel eigenlijk al een beetje opgegeven. “In zo’n race gaan er enorm veel emoties door je heen. In de ronden voor de safety car leek het erop dat het allemaal uit onze handen glipte. Je begint dan te denken aan het jaar en wat we hadden kunnen doen, aan ongelukkige momenten en in het bijzonder Copse [op Silverstone]. Bij mij persoonlijk schuren de gebeurtenissen daar nog steeds. Daarna kwam de safety car en hadden we in die zin geluk. Als ik reflecteer – en ik weet dat ik natuurlijk bevooroordeeld ben – denk ik dat Max het volledig heeft verdiend.”