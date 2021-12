Marko: “Na al onze pech, moest het geluk een keer komen”

Max Verstappen startte in de seizoensfinale in Abu Dhabi vanaf pole-position, maar had een slechte start en zag titelrivaal Lewis Hamilton vanaf P2 direct passeren. Daardoor moest de Red Bull-coureur in de achtervolging, maar vooraan leek Hamilton relatief eenvoudig naar diens achtste wereldtitel te rijden. Een late safety car-situatie als gevolg van een crash van Nicholas Latifi draaide echter alles om: Red Bull haalde Verstappen naar binnen voor een setje softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Nadat het veld met nog één ronde te gaan weer was losgelaten, sloeg Verstappen in de vijfde bocht zijn slag. Hij ging binnendoor bij Hamilton en weerstond daarna de druk op weg naar zijn eerste wereldtitel.

“Het was wel een strijd met ongelijke wapens”, vertelde Red Bull-adviseur Helmut Marko na afloop bij de Oostenrijkse tv-zender ORF over de laatste ronde. “Max had nieuwe softs, terwijl Hamilton met harde banden van ruim dertig ronden oud reed. Daardoor had Max een veel betere tractie en veel meer grip in bocht 5. Uiteindelijk heeft hij het kampioenschap beslist in de zesde bocht van de laatste ronde van de 22ste race.”

Te ijverig bij start

Bij de start liet Verstappen het zelf liggen, aldus Marko. “Hij was te ijverig, waardoor Hamilton ervoor kwam. Wij konden het tempo van Mercedes niet volgen, maar vervolgens was Checo fenomenaal”, loofde Marko Verstappens teamgenoot Sergio Perez. Nadat Hamilton zijn eerste pitstop had gemaakt, kwam hij achter Perez weer de baan op. De Mexicaan verdedigde ijzersterk, waardoor Hamilton zijn voorsprong op Verstappen van twaalf seconden zag slinken tot ongeveer één seconde.

Desondanks kon Verstappen niet doordrukken: in het vervolg van de wedstrijd sloeg Hamilton weer een gat van rond de vier seconden naar zijn concurrent. “Het was duidelijk dat we iets anders moesten proberen en zijn we overgestapt op een tweestopper”, vervolgde Marko zijn analyse. Verstappen kon die tweede pitstop maken tijdens een virtual safety car-fase na het uitvallen van Antonio Giovinazzi. Waar Hamilton verder reed, kwam Verstappen nieuwe harde banden halen. Met nog circa twintig ronden te gaan moest de Limburger een verschil van zeventien seconden zien te overbruggen naar Hamilton. Ook dat plan leek niet te werken.

“Daarop werd duidelijk dat we een safety car-fase nodig hadden en dankzij Williams is dat ook gelukt”, aldus Marko, doelend op de crash van Latifi in de 54ste ronde. “Een safety car rond de 47ste ronde was ideaal geweest en uiteindelijk is ie iets later ook gekomen. Na alle pech die we hebben gehad, moest het geluk ook een keer komen en dat is gebeurd. We maakten de keuze voor softs. Eigenlijk heeft Mercedes het twee keer laten liggen bij een (virtual) safety car, waarmee ze het ons makkelijker hebben gemaakt deze kant op te gaan.”

Verwarring door wedstrijdleiding

In eerste instantie leek de wedstrijdleiding het Verstappen minder makkelijk te maken. Er zat namelijk nog een aantal achterblijvers tussen Hamilton en hemzelf. “En er was weer een beslissing van de wedstrijdleiding dat zij zich niet van de ronde achterstand mochten ontdoen, terwijl in de regels duidelijk staat van wel”, mopperde Marko. Enkele minuten later kwam wedstrijdleider Michael Masi terug op zijn besluit en mochten de achterblijvers de safety car alsnog voorbij. Daardoor kon Verstappen aansluiten bij Hamilton. In de tussentijd was Red Bull Perez verloren in de pitstraat. Marko: “Hij kreeg oliedrukproblemen, dus we besloten hem naar binnen te halen en de WK-titel bij de constructeurs te vergeten. Want als zijn wagen ergens was stilgevallen, dan was de safety car-fase verlengd. Zo is het heen en weer gegaan, maar ik heb de hoop nooit opgegeven.”

Red Bull Racing greep in 2010 haar eerste wereldtitel in de Formule 1. Destijds met Sebastian Vettel, na eveneens een spannende finale in Abu Dhabi. “Maar dit gaat 2010 ver te boven”, was Marko helder. Dat heeft vooral te maken met het proces dat aan de titel van Verstappen vooraf is gegaan. “We hebben hier gedurende het hybride-tijdperk, met een ongelooflijk Mercedes, hard naartoe gewerkt. We zijn van Renault overgestapt naar Honda en samen met hen is het gelukt om op een niveau te komen waarop we met Mercedes kunnen strijden. Vervolgens hebben we afgelopen winter alles gedaan aan het chassis om Max kampioen te maken. Het hele pakket was gericht op winnen.”

De beslissing om naar Honda over te stappen werd niet door iedereen goed ontvangen, gaf Marko aan. “Dus dat dit is gelukt is een genoegdoening. Met hard werken en met de juiste mensen en partners bereik je dat”, loofde hij het hele team van Red Bull én Honda. “We hebben dit jaar zeker ups en downs gehad, maar na een tegenslag hebben we ons altijd teruggeknokt.”