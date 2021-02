Vasseur ziet Ferrari goede stap maken met power unit voor 2021

Ferrari beleefde een dramatisch seizoen 2020: in het kampioenschap kwam het team uit Maranello niet verder dan de zesde plaats. De slechte eindklassering zou voor een groot deel te danken zijn geweest aan een motor die plots een stuk minder goed presteerde dan voorgaande jaren. Ook klantenteams Alfa Romeo en Haas leden onder de afgenomen prestaties van de Ferrari-krachtbron. Het team uit Hinwil scoorde acht punten en werd achtste in het kampioenschap, bij de Amerikaanse renstal bleef de teller steken op drie punten, waarmee het als negende eindigde in het klassement voor constructeurs.

Voor 2021 heeft Ferrari een compleet nieuwe power unit ontwikkeld en volgens Vasseur zet het Italiaanse merk hiermee een stap in de goede richting om de motorische achterstand weg te poetsen. “De samenwerking met Ferrari verloopt volgens mij zeer goed”, laat Vasseur weten, nadat zijn team in Warschau de nieuwe auto heeft gepresenteerd. “We hebben afgelopen winter een goede en lange meeting gehad om de dingen te bespreken die vorig jaar misschien niet helemaal perfect gingen. We zijn op de goede weg. Ik denk dat zij een groot deel van het probleem waarmee we vorig jaar kampten, hebben verholpen.”

“De samenwerking verloopt beter en beter”, vervolgt Vasseur, die benadrukt dat Alfa Romeo wat betreft het chassis haar eigen weg gaat. “We zullen niet een deel van hun auto overnemen. Misschien één of twee elementen, maar niet veel meer. Maar dit is ook niet waar deze samenwerking om draait. Het belangrijkste aan deze samenwerking is dat we ervan overtuigd zijn dat we van elkaar kunnen leren. Voor zover de regels het toelaten, moeten we hiermee spelen en een zo goed mogelijke job doen.”

Alfa Romeo hoopt dat het dit jaar hoger kan eindigen dan de achtste plek. Vasseur: “De filosofie van het team blijft dezelfde: morgen een betere job doen dan vandaag. We zijn vorig jaar achtste geworden, dus het doel voor 2021 is om hoger te eindigen dan dat. En om dat voor elkaar te krijgen, moet elk onderdeel van de organisatie beter gaan presteren, zowel op het circuit als in de fabriek.”

VIDEO: Alfa Romeo onthult de C41 voor het F1-seizoen 2021