AlphaTauri stelt 'COVID-19 planner' aan voor F1-seizoen 2021

COVID-19 zorgde in 2020 voor een vertimmerde kalender en strenge protocollen. Zo werden er bubbels in het leven geroepen, waarin de teams moesten reizen en werken. De logistieke uitdaging wordt er in 2021 niet minder op. De Formule 1 mikt namelijk op een kalender die veel meer op een normaal seizoen lijkt, met 23 races op verschillende continenten.

Zoals al eerder bericht veroorzaken deze winter de quarantaineregels die verschillende landen hebben ingesteld veel ongemak bij de teams in de koningsklasse van de autosport. Vooral bij een renstal als AlphaTauri, dat gebaseerd is in Engeland en Italië, terwijl personeelsleden niet tussen beide landen heen en weer mogen reizen. De zusterformatie van Red Bull Racing zegt lessen te hebben getrokken uit 2020 om de logistieke nachtmerrie in 2021 tot een goed einde te kunnen brengen en de kans op coronabesmettingen binnen het team zo klein mogelijk te houden.

"In 2020 hebben we heel wat geleerd over hoe we moeten omgaan met alle risico's tijdens een pandemie en hoe we ons personeel veilig moeten houden", aldus teammanager Graham Watson. "We begonnen het jaar zonder te weten wat COVID-19 precies inhield en nu leven we er elke dag mee. Als team hebben we een specifiek COVID-plan opgesteld dat we blijven verfijnen voor 2021. Er zijn bepaalde uitdagingen die we hebben moeten overwinnen, bijvoorbeeld op het gebied van catering, hoe we naar de circuits afreizen en hoe we in de garage werken. Maar we weten inmiddels hoe we alles moeten aanpakken. We hebben gekeken hoe ons personeel altijd voldoende afstand van elkaar kan houden, ook al maakte men deel uit van dezelfde bubbel. We hebben ook commerciële vluchten vermeden, om afstand te kunnen garanderen tijdens het reizen."

Maar daar blijft het niet bij, want voor 2021 heeft AlphaTauri nog wat extra stappen gezet binnen de bestaande organisatie, met het aanstellen van een COVID-planner. "Je hebt meer dan één persoon nodig om de situatie onder controle te houden, door al het extra werk dat daarin sluipt. We hebben nu een COVID-planner aangesteld die erop gaat letten dat de protocollen nauwgezet wordt opgevolgd. Gelukkig hebben we in 2020 weinig gevallen van het coronavirus gehad, maar we hebben meer maatregelen genomen voor dit jaar, ook om belangrijke mensen in het raceteam beter te kunnen vervangen. We hebben hiervoor meer mensen nodig die klaar staan om de helpende hand te kunnen bieden. Bij onze pitstoptraining hebben we bijvoorbeeld meer mensen laten meedraaien om iedereen de juiste ervaring te geven, in geval ze moeten worden opgeroepen voor het raceteam. COVID-19 heeft de sport veranderd, maar dat gezegd hebbende denk ik dat de Formule 1 heel goed met de pandemie is omgegaan, zodat het de fans thuis entertainment kon blijven bieden."