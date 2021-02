Domenicali verwacht voor zomer geen publiek bij F1-races

De kalender die de Formule 1 oorspronkelijk presenteerde voor het seizoen 2021 heeft ruim een maand voor de start al de nodige veranderingen ondergaan. Zo heeft de traditionele openingsrace, de Grand Prix van Australië, een plekje in november gekregen, terwijl de Chinese Grand Prix voorlopig zelfs van de kalender is verdwenen. Ook kondigde de F1 aan dat er dit jaar wederom geracet wordt op Imola en Portimao. Het coronavirus heeft dus nog altijd een behoorlijke invloed op de gang van zaken in de Formule 1.

Desalniettemin heeft Domenicali, sinds begin dit jaar de CEO van de Formule 1, er vertrouwen in dat alle races op de kalender afgewerkt kunnen worden. “Zelfs vandaag is het doel om te bevestigen dat we 23 races gaan rijden. Dat zeg ik terwijl we ons in een veranderend landschap bevinden”, erkent de Italiaan in gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera. Er was aanvankelijk goede hoop dat er dit jaar vanaf het begin van het seizoen weer plaats zou zijn voor publiek bij de races, maar de situatie rond COVID-19 is er niet veel beter op geworden en dus vreest Domenicali: “Voor de zomer wordt het lastig om publiek op de tribunes te verwelkomen.”

'Laten zien dat F1 onderdeel is van wereld van jonge mensen'

De invloed van het coronavirus op het F1-seizoen 2021 is niet de enige kwestie waar Domenicali zich mee bezighoudt. Met een schuin oog kijkt hij ook al vooruit naar 2022, het eerste jaar onder het grondig veranderde technische reglement. “Vandaag de dag roept het onderwerp ‘auto’s’ gemengde gevoelens op. Het zijn begeerlijke objecten, maar ook met storende elementen. De F1 moet dit overwinnen en een prachtige technologische uitdaging bieden die gedomineerd wordt door heldhaftige coureurs.” En die coureurs spreken zich in het ideaalbeeld van Domenicali niet alleen uit over zaken die betrekking hebben op de Formule 1. “Tegelijkertijd moeten ze weten hoe ze universele waarden vertegenwoordigen, waarmee ze ons platform interessanter maken voor onze huidige en toekomstige partners.”

“Als we ‘We race as one’ zeggen, brengen we een boodschap waarin ik echt geloof en waarmee we jonge mensen willen tonen dat autosport niet in een aparte wereld zit, maar dat het onderdeel is van hun wereld”, vervolgt Domenicali. Hij noemt de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA op dat vlak een voorbeeld voor de Formule 1. “Ik geloof dat de F1 en de NBA dezelfde gevoeligheid hebben laten zien bij problemen die het leven van iedereen beïnvloeden. Ik ken Adam Silver, de commissaris van de NBA. Binnenkort zullen we elkaar ontmoeten, en ik zou graag samen met andere takken van sport dit pad gaan bewandelen.”