Hoe zijn de Formule 1-teams door de corona-pauze gekomen?

Hoe presteerden Formule 1-teams tijdens de wintertest?

Het lijkt – en is misschien ook wel - een eeuwigheid geleden, maar eind februari kwamen de Formule 1-teams allemaal in actie tijdens de zesdaagse pre-season test in Barcelona. Mercedes-coureur Valtteri Bottas was op het Circuit de Barcelona-Catalunya de snelste met een 1.15.732, de Fin was daarmee op de zachtste band bijna een halve seconde sneller dan Red Bull-coureur Max Verstappen. Rondetijden zijn echter niet heel erg relevant in dit stadium van het seizoen, betrouwbaarheid en het volledig afwerken van het testprogramma des te meer.

De meeste teams slaagden er glansrijk in om het testprogramma binnen zes dagen af te werken. Een stabiel technisch reglement heeft daaraan bijgedragen. Mercedes kon aan het eind van de zesde dag de beste cijfers overleggen. De kampioensformatie legde de meeste rondjes (903) af en op basis daarvan was duidelijk dat het met de snelheid en betrouwbaarheid wel goed zit. De Zilverpijlen hadden bovendien de meest innovatieve wijziging op de F1-wagen zitten: het DAS-systeem. Qua snelheid brengt het Mercedes niet zoveel, maar het kan ongewenste wrijving van de Pirelli-banden voorkomen.

Red Bull Racing kwam onder leiding van Max Verstappen als voornaamste bedreiger van Mercedes uit de wintertest. Ten eerste vanwege de positieve geluiden gedurende winter, maar tijdens de test werd de daad bij het woord gevoegd. Ondanks dat het de tweede week niet bepaald vlekkeloos liep, was men zeer productief en was de snelheid zeer zeker aanwezig. Op basis daarvan is er reden voor optimisme. Bij Ferrari was de betrouwbaarheid ook onmiskenbaar aanwezig, maar de pure snelheid ontbrak. Het staat in contrast met de pre-season test van een jaar eerder toen Ferrari dominant was, maar het vervolgens tijdens de races niet om kon zetten in resultaat. Het is om die reden gevaarlijk om er conclusies aan te verbinden, hoewel teambaas Mattia Binotto in alle toonaarden ontkende dat men verstoppertje speelde.

De middenmoot is opnieuw close, zo kan gesteld worden na de test. Er was niet veel verschil tussen Renault, McLaren en Racing Point. Al moet bij die laatste wel opgemerkt worden dat het team de beschikking heeft over een ‘roze Mercedes’. In de achterhoede van de Formule 1 lijkt de strijd te gaan tussen Haas en Williams. Beide teams maakten geen geweldige indruk, al was bij Williams al wel verbetering te zien ten opzichte van een jaar eerder. De renstal was tijdens de eerste testweek al significant sneller dan een jaar eerder.

Hoe zijn F1-teams door de lockdown gekomen?

Na de inmiddels beruchte ‘Nacht van Melbourne’ waarin besloten werd dat de Grand Prix van Australië niet door kon gaan, begon het balletje te rollen in de Formule 1. Na de openingsmanche vlogen nog een heel aantal races van de kalender, vanwege de uitbraak van het coronavirus waren de omstandigheden niet veilig genoeg om te racen. Omdat er met een aangepaste kalender geracet gaat worden tijdens de traditionele zomerstop, besloten Formule 1-teams de deuren van de fabrieken veel eerder dan normaal dicht te gooien. De gebruikelijke shutdown duurt 14 dagen, maar werd voor de gelegenheid opgetrokken naar 63 dagen. Het betekende dat teams niet aan de huidige wagen mochten sleutelen, noch nieuwe onderdelen mochten ontwikkelen. Teams als Mercedes, Red Bull, Ferrari en Renault hebben hun faciliteiten gedurende de lockdown wel ingezet om ventilatieapparaten te produceren voor de medische zorg.

Welke Formule 1-teams hebben getest voor Oostenrijk?

Vanwege de strenge testregels in de Formule 1 kunnen teams maar zeer beperkt in actie komen met het huidige materiaal. Om vertrouwd te raken hebben enkele teams ervoor gekozen om in actie te komen met een oudere Formule 1-wagen, in de meeste gevallen een 2018-model.

Mercedes kwam met beide coureurs in actie op Silverstone, Ferrari deed hetzelfde op Mugello. Renault trok voor de test naar de Red Bull Ring, Esteban Ocon en Daniel Ricciardo mochten daar de 2018-wagen aan de tand voelen. Racing Point stuurde Lance Stroll de baan op met de RP20, de nieuwste wagen van het team. Zij hadden in dit kalenderjaar nog geen filmdag gedaan en mochten op Silverstone dus 100 kilometer rijden met de nieuwe wagen. AlphaTauri deed hetzelfde, maar dan op het circuit van Imola. Naast de huidige uitvoering van de wagen nam de formatie van Franz Tost ook een oudere wagen mee zodat beide rijders aan hun trekken konden komen.

Red Bull Racing kwam ook nog in actie voor aanvang van het seizoen, Alex Albon reed op het circuit van Silverstone zo'n 100 kilometer. Het team moest een filmdag gebruiken omdat het geen beschikking heeft over een 2018-wagen met een Honda-motor, simpelweg omdat de Japanners destijds nog geen motorleverancier van RBR waren. Max Verstappen maakte de oversteek niet naar Engeland, hij zou voor de korte test twee weken in quarantaine alvorens hij zich vrij mocht bewegen in het VK. Haas heeft aangekondigd dat het voor aanvang van de Oostenrijkse GP niet gaat testen, Williams heeft niets naar buiten gebracht over een eventuele test voor men naar Spielberg trekt.

Welke F1-teams brengen updates mee naar Oostenrijk?

Doorgaans veranderen Formule 1-teams tussen de laatste testdag en de eerste race in Australië nog wel het een en ander, maar dat is nu allemaal blijven liggen voor de eerste race in Oostenrijk. Slechts enkele teams hebben op dit moment de indicatie gegeven dat er voor de eerste race op de Red Bull Ring wat aan zit te komen. Mercedes heeft bij monde van technisch directeur James Allison aangekondigd dat het een aantal wijzigingen heeft voorbereid ten opzichte van de wagen die in Barcelona te zien was.

Red Bull Racing had in het geval van een regulier seizoen twee belangrijke updates in de pijplijn zitten. De eerste verscheen ergens aan het begin van het Europese seizoen (doorgaans Barcelona) en de tweede in Spielberg. Het merk heeft nu het plan om beide updates gecombineerd te brengen voor de start van de eerste race. Omdat er nog geen meter gereden is met het nieuwe materiaal moet Red Bull met deze updates vertrouwen op de data uit de windtunnel en de simulaties.

Ferrari heeft anderzijds uit de doeken gedaan dat het met een aangepaste motor en versnellingsbak gaat rijden, maar Italiaanse media schreven ook dat het merk met een 'half vernieuwde' wagen aan het vertrek zou verschijnen. Auto Motor und Sport heeft van bronnen binnen de Scuderia vernomen dat dit niet het geval is.

Alfa Romeo en McLaren komen met wat kleinigheidjes naar Oostenrijk, Racing Point heeft aangegeven geen updates mee te brengen. Haas heeft daarentegen aangegeven dat het wacht met ontwikkelen tot er meer zekerheid is over het wedstrijdprogramma en het budget voor de rest van dit jaar.