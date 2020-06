Wolff: Geweldige show in Oostenrijk kan ‘vreemdheid’ compenseren

De dubbele ontmoeting op de Red Bull Ring wordt dankzij de COVID-19-protocollen voor alle betrokkenen een nieuwe ervaring, zegt Wolff. Hij gelooft er echter in dat zijn team daar goed op is voorbereid. “Ik denk dat we weten wat we moeten doen, ik denk dat we weten dat het beschermen van onze medewerkers en alle aanwezigen de hoofdprioriteit heeft”, zei Wolff in een F1 Vodcast. “Maar tegelijkertijd is het nieuw, we hebben niet eerder in deze situatie gezeten. We praten veel over bubbels, minder interactie met de andere teams, de media en de fans, en dat wordt een nieuwe ervaring. De F1 is altijd in staat geweest de positieve dingen mee te nemen, en als we op zaterdag en zondag een goede show neerzetten compenseert dat denk ik voor de vreemdheid.”

De afgelopen maanden zat Wolff noodgedwongen thuis vanwege het coronavirus, iets wat hij lastig en ‘surreëel’ noemt. Hij miste het afreizen naar de races, maar tegelijkertijd had hij genoeg om zich druk over te maken. “De olifant in de kamer is dat de grote teams, en in het bijzonder Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing, zich moeten aanpassen aan de invoering van het budgetplafond”, ziet Wolff. “We moeten onze processen, hoe we dingen doen, hoe we ontwikkelen, het uitgavenpatroon bij innovatie en R&D veranderen. Dat is een enorm obstakel en ook een project dat velen van ons bezig heeft gehouden.”

Vooruitkijkend naar de opening van het F1-seizoen put Wolff geen hoop uit het beeld dat ontstond tijdens de wintertests in februari. De teambaas van Mercedes vindt dat geen betrouwbaar beeld in vergelijking met wat er normaal gesproken bij de eerste race gebeurt. “We reisden dit jaar dus af naar Australië zonder de verwachting dat we het makkelijk zouden krijgen, maar juist dat we behoorlijk wat tegenstand zouden krijgen. Je kon bij een enkeling binnen de kamer [waar de afgelasting werd besproken] de gretigheid zien om te racen, omdat zij het gevoel hadden dat ze een goede auto hadden.”

“Wat dat betreft denk ik zonder twijfel dat de gebruikelijke namen er staan. Misschien met een aantal verrassingen – ik denk dat Racing Point een hele sterke auto heeft en ze lieten veelbelovende rondetijden zien in Barcelona”, aldus Wolff. “Ik twijfel er niet aan dat McLaren en Renault een rol zullen spelen. Dus we moeten afwachten. Ik ben altijd behoorlijk voorzichtig. Ik denk dat we zaterdagmiddag om 15.00 uur een eerste indicatie krijgen, en op zondag zullen we dan zien wie het beste pakket heeft.”