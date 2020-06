'Geen garantie' dat alle geplande F1-races doorgaan, zegt Brown

Formeel staan er momenteel slechts acht Grands Prix op de kalender van de Formule 1, te beginnen met een dubbele ontmoeting in Oostenrijk. Wel wordt verwacht dat de sport in de komende dagen een aanvulling op de kalender presenteert. F1 CEO Chase Carey heeft consistent gezegd dat de kalender minimaal 15 races gaat bevatten, maar tot dusver is het lastig gebleken om evenementen buiten Europa te bevestigen. Gevraagd hoe zwaar het voor de teams zou zijn als het seizoen niet van start had kunnen gaan maakte Brown duidelijk dat ze financieel fors geraakt zouden worden. “Ik denk dat het heel moeilijk was geworden”, vertelde hij in de F1 Podcast.

“Het is voor veel teams erg lastig geweest, inclusief ons team. Het gevaar is volgens mij dat we gaan racen, maar ik denk niet dat er een garantie is dat zoveel races gaan rijden als we hopen. Ik denk van wel, maar ik denk niet dat alles weer bij het normale is omdat we naar de eerste race gaan. Dus we moeten erg voorzichtig en geduldig zijn, de regels volgen en heel conservatief zijn. Natuurlijk kijken we er allemaal naar uit om weer te gaan racen. Ik denk dat sport over de hele wereld een goede heler is, en de kijkcijfers en het aantal volgers zal groot zijn – je kan de herhalingen maar een aantal keer bekijken! We moeten allemaal blijven werken en ervoor zorgen dat we dit jaar overleven. We hebben het allemaal overleefd omdat we het de laatste drie of vier maanden goed gedaan hebben, maar we hebben nog een weg af te leggen.”

De Formule 1 maakte ook gebruik van de corona-pauze om een aantal hervormingen door te voeren. Het budgetplafond gaat omlaag naar 145 miljoen dollar en ook wordt de ontwikkeling van de auto’s beperkt, om zodoende de kosten te drukken. Het pakket hervormingen ziet Brown als een ‘grote prestatie’: “Ik ben tevreden met de uitkomst”, zei hij. “Ik denk dat de sport nu een stuk duurzamer is, het gaat de sport competitiever maken en uiteindelijk gaan de fans de winnaar worden van het werk in het ‘corona-seizoen’.”

“En als de fans winnen, dan denk ik dat de sport ook winnaar is. Hierdoor krijgen wij meer fans, nieuwe fans, die televisie gaan kijken, die ervoor gaan zorgen dat meer landen een Grand Prix willen organiseren en die ervoor gaan zorgen dat meer sponsorpartners mee willen doen. Dus de industrie verdient een compliment. Het was niet eenvoudig, niet iedereen zat altijd op één lijn, maar ik denk dat we op een goed punt samen zijn gekomen.”

Met medewerking van Adam Cooper