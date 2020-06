Haas F1 verkiest financiële zekerheid boven ontwikkeling upgrades

De Formule 1 wil het seizoen op 5 juli beginnen met de GP van Oostenrijk. Dat moet het startschot vormen voor minimaal acht races, maar het is onduidelijk hoeveel Grands Prix er daadwerkelijk afgewerkt gaan worden. Daaraan gekoppeld is er onzekerheid over hoeveel geld de teams uit de commerciële rechten krijgen. Daarom heeft Haas besloten om voorlopig geen updates te ontwikkelen voor de auto, zodat het zeker weet dat er voldoende geld is om het jaar 2020 te volbrengen.

“Op het moment plannen wij geen upgrades, totdat we exact weten wat we dit jaar doen qua budget en qua races”, vertelde Steiner aan een select mediagezelschap met onder andere Motorsport.com. “Ik kan geen geld uitgeven waarvan ik niet weet of ik het heb. Het heeft geen zin om dat op dit moment te doen. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we doen. Je weet natuurlijk dat de inkomsten gaan dalen omdat we minder races en races zonder toeschouwers hebben. Dus totdat het heel helder is, ben ik heel voorzichtig.”

Haas riskeert daarmee het oplopen van een achterstand ten opzichte van de concurrentie. Ook is het team mogelijk te laat als blijkt dat het wel voldoende geld heeft om betere onderdelen te ontwikkelen. Steiner denkt echter dat de situatie veel slechter is als het team nu geld uitgeeft, terwijl later blijkt dat de inkomsten veel minder zijn dan verwacht. Een andere factor die meespeelt: de upgrades van Haas tijdens het seizoen 2019 leken niet te werken.

Steiner: “We hebben behoorlijk veel geleerd over upgrades. Ze zijn nooit zo goed als je hoopt dat ze zijn. Want in deze tijd kan je behoorlijk wat doen aan de eerste auto, dus naar onze mening is het niet nodig om ze te hebben. Wat wij echt nodig hebben, is dat we geen fouten maken. Dat wordt doorslaggevend. Dat is waarom we deze weg gekozen hebben om niet te riskeren dat we iets plannen wat we niet kunnen betalen.” Dat zou ertoe kunnen leiden dat Haas aan het einde van de jaargang mogelijk races moet missen, wat Steiner als een nog slechter scenario ziet. “Het gaat er dus gewoon om hoe je je bedrijf bestuurt en we vinden het prima om het op deze manier te doen. We weten wat we doen en zijn blij met het besluit.”

Met medewerking van Jonathan Noble