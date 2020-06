Mercedes wil upgrades meenemen naar start in Oostenrijk

Na een sterk optreden tijdens de wintertest reisde Mercedes in maart al als favoriet af naar Australië, waar de eerste race van 2020 eigenlijk verreden zou worden. Op het laatste moment ging er echter een streep door die race, waarna ook de negen daaropvolgende races werden uitgesteld of afgelast. Meteen maakte de F1 van de gelegenheid gebruik om de verplichte zomersluiting van de fabrieken naar voren te halen. Inmiddels zijn de teams weer aan het werk en ze bereiden zich voor op een reeks van acht Grands Prix in tien weken. De focus van Mercedes ligt nu dan ook weer bij het toevoegen van nieuwe ontwikkelingen aan de auto, die de zevende set titels op rij moet afleveren.

Technisch directeur James Allison verklaarde in een video op de social media-kanalen van Petronas dat het team in Australië weinig nieuwe onderdelen zou hebben. Voor de shutdown had Mercedes echter al wel het een en ander ontworpen en de renstal mikt erop om deze onderdelen mee te nemen naar de Red Bull Ring. “We hadden behoorlijk wat ideeën hoe de auto sneller te maken, en redelijk wat van deze ideeën waren al in ontwikkeling toen we negen weken geleden dicht moesten. Onze uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat dit kwart jaar aan ontwikkeling zo snel mogelijk van de tekentafel naar de auto gaat. Een deel daarvan hopen we in Oostenrijk te hebben, in het seizoen dat daarna volgt zullen we natuurlijk zo snel als wij kunnen zoveel mogelijk ontwikkelingen naar de auto brengen.”

De overige teams zijn verdeeld over het meenemen van upgrades. Ferrari wil een verbeterde motor en versnellingsbak meenemen naar Oostenrijk, maar teams als Haas kondigden aan te wachten met ontwikkelen tot er meer zekerheid is over de kalender en het budget waarmee ze werken. Voor coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is de ontwikkelingsdrang van Mercedes goed nieuws. Recent keerden zij allebei terug op het circuit tijdens een privétest met de Mercedes W09 op Silverstone. Allison denkt dat de gedwongen onderbreking voor de coureurs lastiger was dan voor de rest van het fabrieksteam, maar toch bestaat er geen twijfel over dat beide coureurs goed voorbereid zijn op de start van het seizoen.

“Ik verwacht dat het mentaal zwaarder was voor de coureurs dan voor het team, deze periode van wachten”, zei Allison. “Voor de coureurs worden alle pieken in de emotie versterkt: de toppen zijn hoger, de dalen zijn dieper. Ik denk dat het voor de coureurs moeilijk was om jezelf klaar te maken voor de start van het seizoen en dat het op deze manier van je wordt afgenomen in Australië. Het zal een teken van hun veerkracht en competitiviteit zijn om ze weer hard te zien werken, met alle vitaliteit en kracht die nodig is om er vanaf het begin te staan. Ik twijfel er niet aan dat Lewis en Valtteri er klaar voor zijn zodra het ertoe doet in Oostenrijk.”

Met medewerking van Luke Smith