Formule 1 ontbindt contract en bevestigt einde van Russische GP

Afgelopen week viel Rusland Oekraïne binnen en dat heeft niet alleen tot een politieke reactie geleid. Ook op sportief vlak hebben vele sportbonden inmiddels extra acties ondernomen tegen Rusland, bondgenoot Belarus en atleten uit beide landen. De Formule 1 reageerde vrijdag al door de Grand Prix van Rusland, die voor 25 september gepland stond, “onder de huidige omstandigheden” van de kalender te halen. Daar waar promotor Rosgonski destijds nog claimde dat er nog ruimte was om de race alsnog door te laten gaan, werd het besluit van de F1 deze week bekrachtigd door de World Motor Sport Council van de FIA.

De Formule 1 heeft inmiddels besloten om verdere maatregelen te treffen. Het huidige contract met de promotor, dat nog tot en met 2025 liep, is namelijk ontbonden. “De Formule 1 kan bevestigen dat het contract met de promotor van de Grand Prix van Rusland is beëindigd. Dat betekent dat Rusland in de toekomst geen race meer heeft”, maakt de F1 in een korte verklaring bekend. Dat betekent dat de laatste F1-race in Sochi afgelopen september reeds verreden is. Ook de geplande verplaatsing van de race naar Igora Drive, een nieuw circuit nabij Sint-Petersburg, is door dit besluit van de baan. De F1 heeft deze keuze afgelopen week gemaakt als onderdeel van gesprekken tussen F1-officials en teambazen naar aanleiding van de invasie van Oekraïne.

Binnen de autosport zijn inmiddels meer maatregelen genomen in een reactie op de oorlog in Oekraïne. Na de vergadering van de WMSC werd besloten om reeds geplande evenementen in Rusland en bondgenoot Belarus te schrappen en hun nationale teams te weren bij diverse internationale races. Wel mogen atleten uit beide landen mee blijven doen aan internationale competities, al moeten zij dat wel doen onder neutrale vlag. Zo mag Nikita Mazepin wel in de F1 blijven racen, al is zijn plek bij Haas F1 verre van zeker. Dat team haalde voor de laatste testdag ook alle sponsoruitingen van Uralkali van de auto. Intussen hebben nationale autosportbonden in Groot-Brittannië en Finland aangekondigd dat Russische en Belarussische atleten geweerd worden. Deelname aan de Britse GP kan Mazepin bijvoorbeeld dus al op zijn buik schrijven.