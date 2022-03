Max Verstappen licht toe: Red Bull is het beste team dat er is

Donderdag maakte Red Bull Racing officieel bekend dat er een nieuwe vijfjarige overeenkomst met Max Verstappen is gesloten, waardoor de Limburger nog zeker tot eind 2028 in dienst van de Brits-Oostenrijkse formatie zal racen. Zijn oude contract liep tot eind 2023. Naar verluidt wordt de Formule 1-kampioen dankzij zijn nieuwe deal in één klap de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden.

“Het was een erg eenvoudige beslissing”, licht hij zijn besluit om langer bij Red Bull te blijven toe in een video. “Beide partijen wilden graag met elkaar door. Vanaf het begin voel ik me hier heel erg thuis. En helemaal na vorig jaar zag ik nog maar één weg vooruit en dat was bij dit team. “

Volgens Verstappen is het goed dat beide partijen nu weten waar ze aan toe zijn. “Na het winnen van het kampioenschap is het nog steeds mijn ambitie om races te winnen en voor het kampioenschap te vechten”, maakt hij duidelijk. “Nu hoeven we hier niet meer aan te denken. Het is duidelijk hoe lang het contract duurt en daardoor kunnen we nu gewoon focussen op het samenwerken.”

Plezier

Een van de voornaamste redenen om zijn contract te verlengen, is dat hij het goed naar zin heeft bij Red Bull, zo benadrukt de 24-jarige coureur. “Behalve het kunnen vechten voor overwinningen en kampioenschappen is het ook belangrijk om het naar je zin te hebben en lol te maken, zodat je echt kan genieten van je tijd in de Formule 1”, stelt Verstappen. “Het is lastig om iets te zeggen over de andere teams omdat ik niet bij ze gereden heb, maar ik voel me gewoon erg goed bij dit team en geniet ervan om met deze mensen te werken. Vooral na vorig jaar het kampioenschap te hebben gewonnen, is dit voor mij het beste team dat er is. Daarom wil ik hier blijven.”