Het hing al een tijdje in de lucht en op donderdagochtend werd het officieel bevestigd: Max Verstappen heeft een nieuwe megadeal getekend met Red Bull Racing. De Formule 1-wereldkampioen blijft tot eind 2028 aan de formatie uit Milton Keynes verbonden. Daarmee gaat een bedrag van 200 tot 250 miljoen euro gepaard. Een contract met een dergelijke lengte en salariëring komt zelden tot nooit voor in de koningsklasse van de autosport.

Raymond Vermeulen stelt dat de Formule 1 aan de vooravond van een nieuw tijdperk staat, waardoor het ook logischer is om voor de lange termijn zekerheid te zoeken. “De toekomstplannen van Red Bull zien er heel goed uit. Als ik de vechtspirit binnen het team zie, past dat perfect bij ons”, aldus de manager in een exclusief gesprek met De Telegraaf. Na de behaalde titel reisde Vermeulen tweemaal af naar Oostenrijk voor onderhandelingen, maar het pleit was snel beslecht. “De huidige situatie voelt uitermate senang. Daarnaast moeten we niet vergeten dat Red Bull Max op 16-jarige leeftijd een Formule 1-contract heeft aangeboden en hem via het toenmalige Toro Rosso goed heeft voorbereid. En ik denk dat die curve nog niet voorbij is. Max zit nog steeds in een moment van groei. We hebben het beste nog niet gezien van hem.”

"Max momenteel de allerbeste coureur"

Ook vader Jos Verstappen benadrukt dat de relatie tussen beide partijen uitermate goed is: “We zitten al sinds 2016 bij het team en die relatie creëer je niet zomaar ergens anders.“ Die band is de afgelopen jaren alleen maar beter geworden en dat wordt nu ook financieel beloond met een astronomisch salaris. Meer dan terecht, vindt Jos: “Je ziet wat voor topdeals Red Bull zelf heeft binnengehaald deze winter en ook de Formule 1 zelf zit in de lift. Ik zeg niet dat het alleen door Max komt, maar hij speelt zeker een grote rol. Max verdient het ook. Hij is momenteel de allerbeste coureur die er rondrijdt.”

Video: Max Verstappen over zijn nieuwe deal met Red Bull Racing