FIA-president Mohammed Ben Sulayem had voor dinsdag een extra vergadering van de World Motor Sport Council belegd om de Russische invasie in Oekraïne en eventuele sancties te bespreken. Concrete aanleiding was een oproep van het IOC om een krachtiger signaal af te geven en Russische en Belarussische sporters uit te sluiten van competitie. Eerder deed de Oekraïense autosportfederatie al een soortgelijke oproep.

Doordat de FIA sinds 2012 een door het IOC erkende sportbond is, stonden leden van de World Motor Sport Council ook voor deze vraag: is het genoeg om evenementen zoals WTCR-races en de Formule 1 Grand Prix uit Rusland te halen of moeten de individuele sporters eveneens worden bestraft? De FIA kwam op dinsdagavond met een statement waarin diverse extra maatregelen werden aangekondigd, maar waaruit tevens viel op te maken dat coureurs uit Rusland en Belarus onder bepaalde voorwaarden kunnen blijven deelnemen aan internationale kampioenschappen.

De belangrijkste eisen die de FIA aan Russische en Belarussische coureurs stelt is dat zij voorlopig in een ‘neutrale hoedanigheid’ en ‘onder de FIA-vlag’ deelnemen. Daarnaast moeten zij nog eens nadrukkelijk aangeven dat zij achter de FIA-principes staan ten aanzien van vrede en politieke neutraliteit. Verder mogen de kleuren van Rusland en Belarus op geen enkele manier gevoerd worden en mogen ook de volksliederen van deze landen voorlopig niet ten gehore worden gebracht.

Wel heeft de FIA besloten om de nationale teams van Rusland en Belarus uit te sluiten van internationale competities. In de autosport wordt echter nauwelijks gewerkt met landenteams. Verder kondigde de FIA aan dat er voorlopig geen internationale races mogen plaatsvinden in Rusland en Belarus en dat FIA-leden met een Russische en Belarussische nationaliteit tijdelijk hun taken dienen neer te leggen.

“De FIA kijkt bedroefd en geschokt naar de ontwikkelingen in Oekraïne”, laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten. “Ik hoop op een snelle een vreedzame oplossing voor de huidige situatie. We veroordelen de Russische invasie van Oekraïne en we zijn met onze gedachten bij al diegenen die lijden als gevolg van de gebeurtenissen in Oekraïne.”

Dit alles betekent onder meer dat Nikita Mazepin in principe kan deelnemen aan het Formule 1-seizoen 2022, dat later deze maand van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Gevraagd naar een reactie, liet het Haas F1 Team weten op dit moment geen commentaar te willen geven. De Amerikaanse renstal haalde vorige week tijdens de wintertest in Barcelona de logo’s van de Russische hoofdsponsor Uralkali en de kleuren van de Russische vlag van de auto. Teambaas Guenther Steiner deelde mee dat de situatie deze week nader moest worden bekeken.