Sky-analisten: “F1 kan nu innovatief te werk gaan met kalender”

Het zijn onderwerpen die bij de Formule 1-bazen al langer op de agenda staan. Bij Liberty Media wil men in een regulier seizoen graag uitbreiden tot zo’n 25 races en dat stuit bij de teams op verzet. De FIA heeft dinsdag besloten dat president Jean Todt meer macht krijgt vanwege de coronacrisis. Zo hoeft er niet meer gestemd te worden over het inplannen van races en kan er mogelijk ook gespeeld worden met het format van de Grand Prix-weekenden. Volgens F1-analist Karun Chandhok is het spelen met de kalender juist nu interessant.

“Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt”, zei Chandhok in de Sky F1-vodcast. “Dit is wel een mogelijkheid voor de Formule 1 om dingen te doen die we nog niet kennen, om bijvoorbeeld twee races per weekend te rijden. Je kunt op zaterdag en zondag een race doen, gewoon als proef. Je kunt de weekenden terugbrengen tot twee dagen en je kunt twee of drie weekenden op een rij racen om het seizoen compact te maken. Dit is volgens mij de kans om innovatief te zijn en buiten de gebaande paden te treden, misschien ook met het oog op de lange termijn. Waarom zou je dat nu niet proberen? Het is een moeilijke situatie, maar je kunt er ook een kans van maken als we weer gaan racen. Ik zou graag zien dat er lateraal gedacht wordt.”

Wanneer kan de F1-paddock weer over de wereld reizen?

Volgens commentator Martin Brundle moet men er rekening mee houden dat enkele overzeese races niet op de kalender zullen blijven staan als de actie later dit jaar weer hervat wordt. “Zelfs als we uit deze situatie komen denk ik dat het niet mogelijk is om meteen weer met deze groep mensen over de wereld te reizen”, benadrukte Brundle, refererend aan de 1.500 man personeel in de Formule 1-paddock. “Het is duidelijk dat alle Formule 1-teams in Europa met trucks kunnen reizen en we zouden een combinatie van die races kunnen krijgen. Het is zelfs mogelijk dat we twee of drie races op Silverstone gaan zien om het hele spel weer op gang te brengen. Het lijkt me duidelijk dat we de eerste paar GP’s relatief lokaal gaan doen voor de teams en dan moeten we kijken of we weer langere reizen kunnen maken.”