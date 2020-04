Silverstone komt met deadline: Eind april besluit over Britse GP

De wereldwijde coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de eerste acht races van het F1-seizoen 2020 al geschrapt of verplaatst zijn. Op 19 juli moet op Silverstone de Britse GP plaatsvinden. Vooralsnog is er nog geen beslissing genomen over de doorgang van het evenement. Een aantal grote evenementen dat in de zomer zou plaatsvinden, zoals het EK Voetbal en de Olympische Spelen, is reeds afgelast.

De promotor van de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft bevestigd dat er eind april duidelijkheid moet zijn over de race. “Silverstone en de Formule 1 houden nauw contact aangaande de huidige situatie. Daarbij wordt ook de haalbaarheid van het organiseren van de Britse Grand Prix van 17 tot 19 juli beoordeeld”, luidt een statement. “We hebben begrip voor andere Britse sportevenementen in juli en hun beslissingen maar het is belangrijk om te benadrukken dat hun logistiek en sportieve voorzieningen verschillen van die van Silverstone. Daarom nemen we tot eind april de tijd voor een definitief besluit. De veiligheid van onze fans, collega’s en de F1-gemeenschap is prioriteit. We blijven nauw contact houden met de betreffende instanties.”

Hoe gaat de Formule 1-kalender eruit zien?

Formule 1 CEO en voorzitter Chase Carey zei eind maart nog te mikken op een kalender met vijftien tot achttien races. De Grand Prix van Canada op 14 juni is vooralsnog de eerste race die nog niet geschrapt is, al lijkt het steeds aannemelijker dat ook deze wedstrijd niet op de geplande datum verreden wordt. Daarna staan nog GP’s in Frankrijk en Oostenrijk op de kalender voordat het Formule 1-circus naar Engeland reist. Over deze evenementen is eveneens nog geen duidelijkheid.

Engeland zit momenteel in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor zijn alle grote evenementen vooralsnog verboden. De verwachting is dat het Grand Slam-tennistoernooi op Wimbledon - dat een week voor de Britse GP eindigt - afgelast wordt.