Gesprekken over nieuwe F1-deal liggen stil door coronacrisis

De commerciële overeenkomsten tussen de Formule 1 en alle teams vormen een belangrijke basis voor de koningsklasse. Het is een manier om constructeurs voor meerdere jaren te binden. Juist in deze onzekere (economische) tijd is dat geen overbodige luxe. Maar uitgerekend in deze tijd ontbreekt zo'n geruststellende deal. Het biedt teams theoretisch de kans om eind 2020 af te zwaaien zonder dat daar verstrekkende gevolgen aan verbonden zijn.

'Belangrijkere zaken aan het hoofd door coronacrisis'

In een tijd dat uitgaven van autofabrikanten behoorlijk onder druk staan, is dit geen prettige gedachte. Des te meer omdat een nieuwe overeenkomst nog niet in de maak is. F1 CEO Chase Carey gaf gedurende de wintermaanden aan dat een beslissende handtekening dichterbij kwam, maar in tijden van corona is alles even anders. Zo zijn de Concorde-gesprekken stilgelegd. "Op dit moment praten we daar niet over. We hebben ook wel belangrijkere zaken aan ons hoofd", laat een teambaas anoniem aan Auto, Motor und Sport weten.

Alhoewel dat laatste begrijpelijk is, kan het voor de Formule 1 toch riskant blijken. Juist omdat het ontbreken van een deal teams in deze tijd - waarin het coronaprobleem bovenop de elektrificatie komt - een welkome nooduitgang biedt. Of zoals de teambaas het liever verwoordt: "Voordat een team voor vijf jaar tekent, moeten we eerst weten of dat team deze crisis wel overleeft." Om een compromis te vinden wordt een éénjarig contract naar verluidt overwogen. Dit zou puur ter overbrugging dienen en moet ervoor zorgen dat teams eind 2020 niet zomaar weglopen. Een stukje zekerheid voor Liberty Media dus. Als de coronacrisis achter de rug is, zal er verder worden gesleuteld aan een meerjarig contract. Daarin blijft kostenbeperking het voornaamste codewoord.