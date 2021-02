De wens voor een tweede Grand Prix in Amerika is alleen maar groter geworden sinds de Formule 1 in 2017 werd overgenomen door Liberty Media, dat al snel werk besloot te maken van het plan om daarmee meer grip te krijgen op een markt waar de sport traditiegetrouw maar weinig vat op weet te krijgen.

Nadat de Amerikaan Chase Carey drie jaar aan het roer heeft gestaan van de Formule 1, is zijn stokje onlangs overgenomen door voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali. De aanpak van de F1 is daarmee echter niet veranderd: hoewel er namelijk gesproken wordt over een soort roulatiesysteem en het terugbrengen van het aantal races op de kalender, blijft het toevoegen van een tweede Amerikaanse Grand Prix aan de kalender hoog op het lijstje staan van Libery Media. “Onze strategie voor de toekomst is een grotere aanwezigheid in Amerika, met meer dan één Grand Prix”, legde Domenicali eerder deze maand uit. “Austin is de laatste jaren ontzettend belangrijk geweest voor onze kalender en dat zal het ook blijven. We zijn met ze in gesprek over een nieuw contract. Daarnaast lopen er gesprekken om ook in andere delen van Amerika te racen, maar die zijn nog niet van een dergelijke concrete aard. De komende maanden zullen we besluiten wat er mogelijk is en om eventueel de twee locaties die vaststaan met elkaar te rouleren of vast te leggen. Het is work in progress, maar ik kan je garanderen dat er vanuit Amerika grote interesse is in de Formule 1.”

Een tweede Grand Prix in Amerika is niet nieuw voor de Formule 1: eind jaren zeventig en begin jaren trachtig stond er regelmatig meer dan één Amerikaanse race op de kalender. In 1982 werd er zelfs drie keer geracet in de VS, maar wat zijn in 2021 de meest realistische projecten voor de Formule 1 om naast het Circuit of The Americas nog een tweede Amerikaanse circuit toe te voegen aan de kalender?

Miami

Sinds de overname van de sport heeft Liberty haar pijlen met name gericht op Miami. Wat betreft gewenste nieuwe locaties voor de Formule 1 heeft Carey de afgelopen jaren met name gesproken over Miami en het Vietnamese Hanoi. Plannen voor een stratencircuit in Miami liggen sinds begin 2019 al onder uur van lokale groeperingen, wat al leidde tot aanpassingen aan de geplande lay-out en uitstel van de race. Liberty wil werk maken van het project in Miami en werkt er op promotioneel en organisatorisch vlak samen met Tom Garfinkel, de president van American football-team Miami Dolphins. Volgens de laatste versie van de voorgestelde lay-out moet er geracet gaan worden rondom het Hard Rock Stadium van de Dolphins, waarmee er zo min mogelijk gebruik zal worden gemaakt van openbare wegen.

Illustratie circuit Miami Foto: Hard Rock Stadium

Miami ontbreekt op de kalender van 2021, maar Carey benadrukte vorig jaar dat het project nog altijd in leven is en dat het nog altijd hoog op de agenda staat van de Formule 1. Domenicali deelt die mening: “Als het aankomt op de gesprekken zijn ze met Miami het meest concreet”, aldus de Italiaan. “Miami bevindt zich in het meest vergevorderde stadium wat betreft de mogelijkheden.”

De recente problemen in Vietnam, waar een Grand Prix in Hanoi steeds onwaarschijnlijker lijkt te worden, geven nogmaals weer dat de totstandkoming van een Grand Prix op een nieuw circuit altijd gepaard gaan met de nodige hordes. De plannen voor Miami lijken echter een stuk degelijker te zijn. Liberty wil de realisatie van de Miami Grand Prix niet overhaasten, maar geeft de voorkeur aan het opbouwen van een nieuw project met een lange, duurzame toekomst. Dat betekent niet dat er niet gekeken wordt naar mogelijke andere locaties voor een tweede Amerikaanse Grand Prix. Een oude bekende lijkt zelfs steeds nadrukkelijker in beeld te komen als een serieuze kandidaat: Indianapolis.

Keert de Formule 1 terug naar Indy?

Sinds zijn overname van de Indianapolis Motor Speedway eind 2019 heeft Roger Penske er geen geheim van gemaakt dat hij de Formule 1 graag terug wil halen naar de Brickyard, waar in 2007 voor het laatst werd geracet door de koningsklasse. Ook tijdens de pandemie is de Formule 1 hoog op het wensenlijstje van Penske blijven staan. De interesse is wederzijds, zo bleek vorig jaar tijdens een gesprek met Carey: “Het is uiteraard een iconisch circuit”, vertelde Carey aan Motorsport.com. “Het maakt deel uit van de Triple Crown, samen met Monaco en Le Mans. De betekenis van het circuit spreekt dan ook voor zich. Voor de hele autosportwereld is het een bijzonder circuit.”

De Indianapolis Motor Speedway Foto: Walter G. Arce, Sr. KBI/ActionSportsInc.com

De keuze voor al bestaands circuits zou de Formule 1 vele voordelen opleveren. De wonden van het debacle in 2005 zijn grotendeels geheeld en hoewel de kans op een Amerikaanse Formule 1-coureur de komende jaren uiterst gering lijkt, zitten de kijkcijfers van de F1 al jaren in de lift in Amerika. Ook vorig jaar, toen er geen enkele race werd verreden op een tijdstip dat gunstig was voor de Amerikanen, bleven de kijkcijfers van ESPN grotendeels ongewijzigd vergeleken met die van 2019

Mocht de Formule 1 kiezen voor een terugkeer naar Indianapolis, kan de sport met een aanpassing van het format zelfs proberen om nieuwe fans voor zich te winnen met bijvoorbeeld de toevoeging van een sprintrace, waar dit jaar mogelijk al in drie Grand Prix-weekenden mee wordt geëxperimenteerd. De sport kan een voorbeeld nemen aan de IndyCar, waar de Indy 500 op Indianapolis een evenement als geen ander is op de IndyCar-kalender.

Historische locaties

Miami en Indianapolis lijken de meest realistische kandidaten voor de Formule 1 om in de nabije toekomst een tweede race in Amerika op de kalender te krijgen, maar ook andere locaties zouden gebruik kunnen maken van het huidige momentum. Zo was Long Beach tussen 1976 en 1983 al gastheer van Formule 1-races voordat het stratencircuit verhuisde naar de IndyCar-kalender. Het plan van zes jaar geleden om de Formule 1 terug te halen naar Californië lijkt een stille dood te zijn gestorven, maar in Long Beach kunnen ze hoop putten uit het feit dat de Formule 1 vorig jaar met succes een aantal historische circuits zoals Imola en Mugello heeft toegevoegd aan de kalender. Een dergelijke mogelijkheid lijkt er ook te liggen in Amerika, al lijken races op Road America of Barber Motorsports Park nog ver weg.

Waar de keuze ook op valt, het mag duidelijk zijn dat de Formule 1 er serieus werk van maakt om de komende jaren een tweede Amerikaanse race toe te voegen aan de kalender. Domenicali wil het opgebouwde momentum in stand houden en wil voorkomen dat de Formule 1 alleen in de week voorafgaande aan de race in Austin nieuws is in Amerika: “Amerika moet elke dag Formule 1-nieuws voorgeschoteld krijgen. Stel je voor dat je één week in het jaar een geweldig momentum opbouwt voorafgaande aan de race in Austin, om daarna stil te blijven. Dat is verkeerd. We hebben al een vrij sterk communicatieplan voor de VS in de steigers staan. We moeten ze daar via de juiste kanalen blijven voorzien van informatie. Dat vergt een flinke investering aan het begin, maar uiteindelijk zal het zich dubbel en dwars uitbetalen.”

Die strategie toont veel gelijkenissen met de totstandkoming van een tweede Grand Prix op Amerikaanse bodem: de realisatie ervan lijkt even te duren, maar het zal het lange wachten meer dan waard zijn.