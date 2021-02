Albon dit jaar op de reservebank, maar geeft F1 nog niet op

De Britse Thai reed anderhalf seizoen aan de zijde van Verstappen, maar wist het teammanagement nooit echt te overtuigen. Aan het einde van het afgelopen jaar kreeg de sympathieke coureur dan ook te horen dat hij zijn stoeltje in 2021 zou kwijtraken aan Perez. De banden tussen Albon en Red Bull werden echter niet geheel doorgeknipt: de 24-jarige coureur is komend seizoen reserve- en simulatorcoureur bij Red Bull en krijgt daarnaast een kans bij het DTM-team van Red Bull.

Wat er daarna gaat gebeuren, is voor Albon nog een vraag. Hij heeft voor na 2021 geen harde garanties gekregen van het Red Bull-management, maar wel het gevoel dat het team nog achter hem staat. “Als ze niet langer in me hadden geloofd, dan hadden ze wel laten vallen. Van mijn kant heb ik het idee dat ze me nog steeds vertrouwen, ze hebben nog steeds vertrouwen in wat ik kan. We moeten gewoon zien hoe de dingen uitpakken tijdens dit jaar", aldus Albon in gesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com. "Wat ik geleerd heb is dat alles draait om hoe graag je iets wilt. En ik wil meer dan wie dan ook op de grid terugkeren in de F1. Dus voor mij is het gewoon een kwestie van mijn hoofd er bij houden. Ik heb dit al eerder doorstaan en ik heb alleen maar kunnen bereiken waar ik nu sta, door al het harde werk dat ik heb gedaan. Ik wil die stoel terug.”

En dat betekent dat Albon komend seizoen zijn stinkende best zal doen om Red Bull er van te overtuigen hem het stoeltje in 2022 terug te geven. Dat zal hij moeten doen door als reservecoureur klaar te staan als hij een kans krijgt, maar realistisch gezien zal hij zich vooral moeten bewijzen in die paar DTM-races die hij in 2021 zal rijden. En dat is een compleet nieuwe raceklasse voor Albon. “Mijn prioriteit is duidelijk: dat is de Formule 1 en dat weten Christian [Horner] en Helmut [Marko]. Dus als er raceweekends clashen, dan zal de F1 altijd voorrang hebben. Ik heb denk ik twee rondjes gereden in een GT3-wagen. Ik heb er nog niet in getest, dus het zal een nieuwe uitdaging zijn, een nieuwe ervaring. Maar het zou niet al te moeilijk moeten zijn. Eigenlijk denk ik dat wanneer je in twee wagens rijdt die zo van elkaar verschillen, je hersens die zaken prima kan scheiden. Het is een beetje alsof je gaat karten en F1 gaat doen, het is niet zo moeilijk om je aan te passen.”

Bij zijn jacht op rehabilitatie kijkt Albon overigens niet alleen naar het stoeltje van Perez bij Red Bull. Ook een rentree bij AlphaTauri sluit hij niet uit. “Zoals ik al zei: mijn belangrijkste doel is de Formule 1, dus dat zou ook kunnen. Red Bull heeft niet twee, maar vier plaatsen. Uiteraard zal het zo zijn dat, als iedereen naar behoren presteert, je de situatie wel een beetje kan inschatten. Het is aan mij om me volledig toe te leggen op mijn taak, om het beste voor het team te doen en om mezelf in de fabriek en het team te verbeteren. Als we dat voor elkaar krijgen dan zien we wel weer verder.”