Miami of andere opties? F1 blijft werken aan tweede GP in Amerika

De Formule 1 moest het in 2020 volledig stellen zonder race op Amerikaanse bodem. Het bleek een gevolg van de coronapandemie: geen Austin. Als het aan Domenicali ligt en COVID-19 het toelaat, dan keert de Formule 1 er dit jaar terug. De Verenigde Staten staan namelijk nog altijd hoog op het prioriteitenlijstje van de sport, ook al omdat de Formule 1 met Liberty Media Amerikaanse eigenaren heeft. Laatstgenoemde partij heeft er nooit een geheim van gemaakt graag een tweede race in The States te willen hebben, met Miami als beoogde locatie.

"Voor Miami zijn de gesprekken inderdaad het verst gevorderd, al zijn er meerdere opties binnen Amerika. Alleen die opties zitten nu nog niet in een fase waarvan ik kan zeggen 'ja, het speelt en er zit iets aan te komen'. Ik denk dat we in de komende maanden wel besluiten over wat er mogelijk is in dit land. We moeten bekijken of we eventueel races willen rouleren of dat we het kunnen stabiliseren met twee vaste Grands Prix", zegt Domenicali tegen geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "Dat is momenteel nog werk in uitvoering."

Los van zo'n tweede race wil Domenicali Amerika meer dan voorheen veroveren met de Formule 1. Voor 2021 staat het genereren van meer aandacht in de VS namelijk ook hoog op het prioriteitenlijstje. De Formule 1 wil er actief mee aan de gang om het hele jaar op aandacht te kunnen rekenen. "Het zou verkeerd zijn om één week voor de race in Austin alles op alles te zetten en de rest van het jaar niets te doen. We hebben inmiddels een sterk communicatieplan gemaakt, speciaal voor de Verenigde Staten. We moeten de informatie er via de juiste kanalen en ook continu inhameren. Dat zal zeker tijd en investeringen vergen, maar het effect kan enorm zijn als de strategie zich op termijn uitbetaalt. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van ons wereldwijde communicatieprogramma, waar we dit jaar extra op inzetten."

VIDEO: Het geslaagde Formule 1-festival in de straten van Miami