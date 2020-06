Wensenlijstje Penske: F1 naar Indianapolis, Ferrari naar IndyCar

De Formule 1 bracht in 2007 voor het laatst een bezoek aan de Brickyard in Indianapolis. Die editie kwam twee jaren na de enorme bandensof, waarbij alleen Bridgestone-coureurs de race afwerkten en Michelin-rijders verstek moesten laten gaan. Deze zeperd heeft zoals bekend veel kwaad bloed gezet bij fans en betrokkenen, de liefde tussen de Formule 1 en Amerika was weer eens bekoeld. Maar met de Amerikaanse eigenaren van Liberty Media aan het roer en een hernieuwde focus op de Verenigde Staten is een verzoening niet uit te sluiten, ook niet met de Brickyard.

Sterker nog: gevraagd naar zijn ambities met de Indianapolis Motor Speedway in de aankomende jaren komt Penske zelf met de Formule 1 voor de dag. "Ik kijk allereerst naar 'the Brickyard event' en naar meer 'double headers' met NASCAR erbij. We moeten kijken hoe dat werkt en of dat actie is die we in de toekomst willen nastreven. Verder wil ik graag een groot 'sportcars event' hebben en is er kans op een Formule 1-race in 2021, 2022 of 2023", aldus Penske in de podcast Brick-by-Brick. "Daarvoor zullen we de faciliteiten en veiligheidsmaatregelen blijven verbeteren. We hebben volgens mij echt duizend aanknopingspunten om meer commerciële waarde aan de Speedway, de stad en zelfs aan de staat toe te voegen. Ik denk dat we hier geweldige kansen hebben."

In gesprek met Ferrari

De link met de Formule 1 blijft niet beperkt tot een rentree op het befaamde circuit in Indianapolis. Als voorman van de IndyCar Series probeert Penske ook andersom te denken en een roemrucht F1-merk terug te halen naar Amerika: Ferrari naar IndyCar. Mattia Binotto heeft al laten weten dat de Scuderia het overweegt, Penske bevestigt inmiddels dat er gesprekken plaatsvinden. "We kijken er natuurlijk naar om nieuwe merken binnen te halen in de IndyCar Series. Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord dat er gesprekken gaande zijn met Ferrari. Zij willen in 2022 misschien toetreden, als we de nieuwe motorreglementen hebben. Het zou voor het kampioenschap geweldig zijn om een derde merk [naast Chevrolet en Honda] toe te voegen", ziet Penske het al helemaal zitten.